Me gustaría transmitir un mensaje de esperanza a todas las mujeres de Galicia y por supuesto a todas las mujeres en general.

Gracias a los programas de detección del cáncer de mama se salvan muchas vidas. No es un tópico. El día 21 de agosto me hice una mamografía y el día 10 de septiembre me llamaron del hospital del Meixoeiro diciéndome que me iba a llegar una carta certificada y efectivamente me llegó. Esa carta indicaba que tenía que repetir y ampliar la prueba ya practicada, por lo que el Sergas me reservó una cita el día 14 de octubre a las 10.00h.

Solamente las mujeres que hayan recibido esta carta saben cómo me he podido sentir yo esos días. El sentimiento es indescriptible, cualquier sentimiento de: angustia, desconcierto, temor, incredulidad, negación y ansiedad anterior no se asemejó a lo que sentí esos días…

Y efectivamente encontraron algo, pero ese algo resultó ser benigno en este caso, ese día por supuesto volví a nacer. Pero si hubiese sido maligno estoy segura de que lo hubieran detectado a tiempo y el tratamiento me salvaría la vida.

Esta nueva experiencia me ha hecho reflexionar en muchas cosas:

La primera es que nuestro sistema de salud funciona y muy bien, que los programas de detección y tratamiento del cáncer de mama (Xunta de Galicia/Sergas) son esenciales y que trabajan para salvar vidas y no lo pueden hacer mejor (grandes personas y grandes profesionales).

Y la segunda es que existen personas maravillosas desconocidas hasta ese momento que te ayudan a ser fuerte y a seguir adelante sin pedirte nada a cambio, personas generosas que nunca antes se habían cruzado en tu camino.

Mis agradecimientos a Ana de la oficina de Correos de Vigo y a su supervisora. Gracias a todo el equipo de la unidad de mama del Meixoeiro por haber sido tan cariñosos, comprensivos y magníficos profesionales.

Y gracias a esos seres queridos que estuvieron a mi lado estos días dándome ánimos y sufriendo conmigo de forma infatigable.

Mucho ánimo a todas, por supuesto: junt@s lo venceremos.