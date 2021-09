Piedra, papel, pantalla

La selección natural es la ley de Dios. Predice que un cambio drástico en el ecosistema siempre traerá a la larga transformaciones de las especies. Esto explica por qué encontramos organismos allí donde nadie querría estar: en el desierto, en los hielos perpetuos, en los dientes podridos del yonqui, en los caballos muertos. Esto es lo que hay, dice el mundo: quien no se adapta muere, quien muere no se reproduce, y quien no se reproduce no perpetúa sus genes. Así evolucionan las especies, así aparecen, con el paso de las eras, criaturas que insólitas solo parecen nuevas al ignorante, puesto que han recorrido caminos duros y agotadores.