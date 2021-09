Especulacións

Terror, producíalle aos meniños do meu tempo, e en todas as salas do cine de Occidente, o espello máxico da madrasta que Walt Disney metera na película de Branca Neves cuxas imaxes coñeceron unha segunda vida popular en forma de álbum de cromos. Desde o xeneral do Losada, en Ourense, alguén increpou unha bruxa madrasta en diálogo co espello infernal. Recoñecín a voz, tipo corneta, do Suso, rapaz algo maior ca nós que había de morrer afogado no río da Barbaña. “Filla de puta!”, berráralle o amigo Suso, desde o galiñeiro, a quen encarnaba, para aquela infancia alouleada polo cine, a odiosa paixón da envexa.

"O espello memorábel do pasado fabuloso de Galicia é o da Torre que foi chamada de Orosio, que aínda está en pé na Coruña"

Se ollamos a escultura de San Rosendo, na fachada da igrexa de Celanova, reparamos en que leva nas mans, alén dun compás, un couso do que se ten dito que é un espello. Nós calculamos que Rosendo manexou máis a espada ca o compás dos xeómetras e o espello dos meigos. Xosé Benito Reza, que anda estes días en combate desigual con muíños xeradores de enerxía eléctrica, estuda a relación numérica dos compases e dos espellos coa construción e proxecto de edificios.

O intento de adiviñar o oculto tense relacionado con espellos prodixiosos e con espellos que poden darnos imaxes multiplicadas até o infinito. Hai espellos deformantes, coma os que existían (non sei hoxe) na Calle Álvarez Gato de Madrid. Espellos estes que lle suxiriron a Valle-Inclán toda una estética impresionista dirixida contra a máis negra España. O que nos leva ao Cabaleiro dos Espellos: personaxe de ficción, dentro da ficción de Cervantes, que intentou salvar Don Quixote da loucura. O espello memorábel do pasado fabuloso de Galicia é o que prestaba os seus servizos no alto da Torre que foi chamada de Orosio, de Brigantia, de Breogán, de Trezenzonio, e que aínda está en pé na Coruña. Neste espello soía espellarse a illa do Outro Mundo ou sexa Irlanda.