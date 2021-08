No tengo cierto que Alfonso II, Rey de Asturias y por tanto de Galicia allá por los albores del ochocientos, fuera consciente de la trascendencia que aquella comunicación del Obispo de Iria Flavia, de que un ermitaño de nombre Pelayo había encontrado la tumba del Apóstol Santiago, tendría para las generaciones futuras. Y llevamos más de mil doscientos años desde entonces. Un monarca al que por cierto apodaban El Casto, para desasosiego de aquella paisana nuestra de copiosos años que cuando le explican a quién representaba aquella estatua que se inauguraba en Compostela tan sólo pudo exclamar ¡coitado! Parece ser, no obstante, que el apelativo le vino más por imponer al clero astur el celibato que por su particular vocación al afecto. Aunque, eso sí, no se le conoce descendencia. En cualquier caso, fue Alfonso II un rey de capital trascendencia para España y para Galicia, donde por cierto solía refugiarse cuando musulmanes o cortesanos amenazaban su corona, como hoy puede dar fe el Monasterio de Samos. Por lo que se ve, ya entonces cabía distinguir entre adversarios y enemigos, como después advertiría Churchill y padecieron muchos otros.