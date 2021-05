El resto en ella es más viejo que la tos

En mi opinión la razón por la que Ayuso ganará (como dicen las encuestas) las elecciones en la Comunidad Madrid no es que Madrid sea tan de derechas como se piensa, ni su estrategia contra la pandemia, efectista pero irresponsable y falaz, ni la sosera de Gabilondo. La razón es que es ella quien ha declarado la independencia de Madrid frente al Estado y frente a su propio partido. Madrid había funcionado siempre como un apéndice del Estado que se creía que el Estado era un apéndice suyo, y Ayuso ha puesto a Madrid a funcionar políticamente como una de las nacionalidades de España, que, por ejemplo, para enfrentarse a Catalunya no necesita apelar al sentido de Estado. Esa nueva identidad gusta allí. Al bajar Pedro Sánchez al ruedo a defender en Madrid la política del Estado no solo ha dejado a Gabilondo de telonero, sino que ha reforzado el independentismo de Ayuso.