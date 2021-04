Es frecuente ver lo decorativas que son las palabras. Junto a ellas (opinión subjetiva) se adivinan muchas carencias. Muchos días, de forma inmediata y superficial, veo la contradicción de aquellos que no conciben la vida desde lo imperfecto. Creo que los que quieren quedar bien con todo el mundo, tarde o temprano, son el destino de lo olvidado. Tengo una conocida (sonrío) que me crispa los nervios. ¡No puede ser más postiza y falsa! A todo el mundo le chupa el culo; encontrarse con ella es un suplicio. No sé la razón, pero de forma inmediata, te dice: lo guapa qué eres, lo bien que hueles, lo mucho que te quiere y así (con abundancia) un montón de cosas más. Imagínense la potencia que tendrá su lengua para repetirlo tantas veces al día... Qué de personas son la forma superficial de la hipocresía. Sí, la misma que siempre usa los mismos esquemas y no se cansa. Lo humano (opinión subjetiva) no puede ser una comedia incoherente. Por lo visto hay muchos personajes vestidos igual. ¡Y todos interpretan la misma comedia!

Si para integrarme tengo que ser hipócrita y falsa, prefiero desintegrarme. ¿Y ustedes?