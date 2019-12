Oímos el 24 el discurso del Rey, la persona más templada y sensata que hay entre la clase política de este país. Tras aplaudir al monarca y dar gracias a Dios, exista o no, por los alimentos que íbamos a tomar en esta Nochebuena 2019, me senté en la mesa familiar, aplaudimos también a Alicia Martínez que atendió la cocina, y dimos cuenta de una lubina seguida de cordero, con un albariño Valmiñor, el pescado y la carne con un "ribera" Ébano (salvaje) de los de Carlos Gómez Davila, al que había saludado unas horas antes en la terraza de El Capitán. Brindé con mis vecinos de mesa, los capitanes de la mar océana Tinso Resille, de la cosecha de los años 50, y su suegro Juan Martínez, de la de los años 30, dos lobos de mar ya jubilados con los que hablé entre pan y vino de eso, de la memoria de la pesca y de la mar. Anteayer, 25, me levanté cantando eso de "25 de diciembre, fu,fu, fu"y, tras escribir estas líneas, me fui a comer bajo la tutela culinaria de mi Toya Canella a casa de mi otra familia, que son los Álvarez Gándara y no son de la mar sino de la jurídica casta, expertos en la resolución de desatinos de orden judicial. En Año Nuevo cenaré en Salamanca con mi familia castellana. ¡Qué suerte, tantas familias!

Y una subasta para la Fundación Emaús

Y en mi agenda de ayer tuve también a las de la revista A Movida, que organizaron en el Urban Market del Progreso, la subasta solidaria en favor de la Fundación Emaús de las fotografías 'As outras luces de Vigo'. Sí, mujer, los retratos de 13 artistas vigueses como Antonio Durán 'Morris', Marta Larralde, Xosé Luís Méndez Ferrín o Ledicia, María Xosé Queizán o Ledicia Costas que están delante del museo Marco. La subasta fue conducida por el propio 'Morris' y estuvieron presentes algunos de los artistas retratados. ¡Ah, y la compañía 8MM, qué espectáculo de Blues del País!