O Catano, o triunfo da ilusión

Din os que saben máis ca min que a fe move montañas. Eu non sei se move ou non move montañas, pero o que está claro é que a fe, a ilusión, a confianza nun mesmo e a entrega en corpo e alma a unha idea e un traballo ten premio. Neste caso do que estamos a falar, o premio gordo dunha alcaldía, nin máis nin menos que a de Agolada, que dende que empezamos no chollo este da democracia e as eleccións por sufraxio universal era feudo inconquistable da dereita máis dereita.

Moitos de nós, eu o primeiro, recoñézoo publicamente, nunca pensamos que poderíamos chegar a vivir o que o 26-M vivimos en primeira persoa máis alá da madrugada, nunha espontánea festividade de veciñanza e amizade compartida pola ilusión e a esperanza, de que, unha vez máis, o pobo é quen máis ordena, como ben cantaba José Afonso na súa épica Grandola. E, dende logo, si que se pode, cando se quere e se pon a elo.

Coma min, outros moitos veciños, coñecidos e amigos, que berrabamos felices por unhas horas, despois de tanta inquedanza e incerteza co que podería suceder nesta nova oportunidade de cambio ou de seguir coma sempre, incrédulos ante o feito histórico que estabamos a vivir, mirabamos preguntándonos que pasou, sorprendidos, ilusionados e temerosos do que está por vir. Populismo? Eu diría populoso, do pobo e dende o pobo.

Francamente, non sei nada de política, seino. Recoñezo humildemente que non podo analizar con coherencia o que ten sucedido nesta derrota do PP, e o seu alcalde, non sei se vai resultar bo ou malo, non podo adiviñar nin predicir o futuro e, polo tanto, tampouco podo asumir o risco de pronunciarme sobre se é un éxito que vaia traer o mellor para nós todos, os veciños de Agolada. Pero, sen dúbida, si podo e quero destacar o inmenso, o enorme mérito e o valor que ten o candidato e, dentro duns días, o noso novo alcalde.

Luis Calvo Miguélez, O Catano, chegou da nada e, como un frautista de Hamelin que di basta, foi tocando os corazóns e a mente das xentes, con humildade, con sentidiño, con paciencia, sen desmaio e sen desanimarse ante os fracasos. Tan so por iso xa é merecente da nosa gratitude, pero é que aínda creou unha rede de colaboradores voluntarios e xenerosos que, cansos da política do pao e tente teso, do si señor e do mexan por nós, do amiguismo, do caciquismo servil, do escurantismo e de que ninguén saiba de nada, esta forma de todo para o pobo pero sen o pobo, de oca a oca e tiro porque me toca, tan do alcalde e colegas, ata agora, foi o que moveu a que a xente dixera alto e claro: Basta xa!

Non sei que vai suceder no futuro, pero alomenos os nosos rapaces, o noso presente e o noso futuro neles, gañaron unha oportunidade de cambiar que, sen dúbida, precisaban. Por iso obtiveron o triunfo da ilusión, tan necesario como merecido.