Podría valer para una serie de tomiñeses por el mundo. Hallábase la cantante tomiñesa pero universal Andrea Pousa en Montevideo por una actuación en la ciudad y le dejan una nota en la recepción del hotel, precisamente del gallego Julio Ríos, presidente del Centro Gallego en esa ciudad. En la nota le pedían que llamara a un restaurante. Se extrañó ella porque no conocía a nadie allí pero así lo hizo su compañero profesional, el Bruxo Queiman, y el propietario le dijo que quería saludarla, que conocía a su familia y que era también de Tomiño. Quien hablaba era Luis Emilio González, hijo de Emilio González Portela, tomiñés y fundador del restaurante "EL PALENQUE". Muy entusiasmado le contó a Andrea que había estado la semana pasada comiendo en el restaurante de sus padres en Tomiño, "A CARLA", y que quería invitarle al suyo. Se vieron al día siguiente en EL PALENQUE, sito en el puerto, en un mercado y en una de las zonas más bonitas de la ciudad, con muchísimo encanto. Pusieron en la comida una excelentísima carne según Andrea aunque ella no sea muy carnívora. Allí se enteró que está considerado el mejor restaurante de parrilla de todo Uruguay y está entre los 30 del mundo. !!! TOMIÑO CALIDADE!!! El padre, Emilio González, estaba en Punta del Este construyendo un gran hotel que inaugurará un gran cantante. Ya veis, ¡tomiñeses por el mundo!

¡Qué peligro, la robotización!

Cierto que hoy, en el Club FARO, la actriz y presentadora Patricia Pérez reivindicará la simplicidad y el sentido común a la hora de comer en la charla titulada Come, siente, disfruta: convierte a la comida en tu mejor aliado, pero tenéis también una opción a las 8 de la tarde en la librería Cartabón (Urzáiz, 125) de mucho atractivo: una mesa redonda sobre O Futuro tecnológico y su influencia en la sociedad de clase. Allí, Ramón Vázquez, Irene Tomé, Xosé Xavier Ron, Alfredo Iglesias y Francisco Sampedro analizarán el peligro potencial del uso que la oligarquía mundial puede hacer de la tecnología avanzada y de la robotización, en un futuro inmediato. Durante el acto se proyectará un fragmento de la serie de culto británica "BLACK MIRROR", en la cual se percibe ese peligro. Después, debate.

Recetas de Abordo Fish?c

No pude asistir como otros años pero me cuenta my dear Alejandra Alonso que fue muy cálida y de sello juvenil la presentación de la XIII edición del Recetario Pereira "Fish and Chic" en El Principal (Velázquez Moreno, 17) alrededor de una cocina. Blogueros gastronómicos como Iván Márquez y Noelia Porto, maridaje de pescado congelado y conserva, recetas fáciles y saludables fueron los protagonistas de esta nueva edición de "Cocina de Abordo", pensada para jóvenes como Iván y Noelia, profesionales con poco tiempo, escasos conocimientos de cocina y un poder adquisitivo ajustado.

Y el homenaje a Xesús

Y acordaos, queridos feligreses, que sigue en pie el homenaje a los 90 tacos del profesor Xesús Alonso Montero, que será mañana sábado en el hotel NH a las 2 de la tarde. La Fundación Premios da Crítica Galicia anduvo en la organización y Bieito Ledo al cargo, y no sé si se admitirán más plazas porque oficialmente el plazo acababa el 28. Por si acaso, os doy un teléfono, 629 587 807. Lo que sí es posible es asistir al acto institucional, a las 12, en el auditorio Afundación de Policarpo Sanz, 24. Veréis las caras de la flor y nata (una parte) de la cultura gallega por allí.