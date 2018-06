Sabela & Germán Teatro

Dice mi amigo Víctor Freixanes, con el que me hice antaño Europa en un Dyane 6 y ahora en las lideiras de la Real Academia Galega que preside, que si un día cae una bomba sobre Brión, Galicia pierde a una parte de la intelectualidad editorial, literaria o universitaria de Galicia. Exagera pero a mí me vale la idea para decir que si el viernes noche pasa lo mismo en el auditorio de Afundación, Vigo se hubiera quedado sin la más noble veteranía de la cultura grecolatina aquí asentada: Los Bieito y los Pulido, los Alonso Montero y Hermida, los Espada Recarey, los Avelinomuleiros, los Gerardomartín, los Gómezalén, los Ledo y los Ciprianojimenez... Claro, actuaba allí con su "Política sentimental" la actriz viguesa aunque asentada en los madriles Sabela Hermida junto a Germán Torres y la cosa iba de la relación que tuvieron en París la actriz gallega María Casares y el iluminado existencialista Albert Camus. Uno sabe poco de teatro pero puede decir que el tiempo le pasó como un rayo y gozó del texto creado por Javier Villán con esas referencias a Franco, la República española, los fascistas y todo ese devocionario léxico que se instauró de aquella guerra, como ha gozado del amor que se trataba, la interpretación de los tratantes y hasta las músicas galas de aquel tiempo elegidas como banda sonora.

¡Bienvenido López Silva!

Yo siempre tuve debilidad por los profesores de Griego y Latín porque es la disciplina que más me hubiera gustado reforzar, en contra de las tesis de la nueva cultura estudiantil. No me extraña que sin esas letras haya universitarios que no solo anden de localismos sino de represores en Barcelona de la libertad de expresión sobre una conferencia contra el peligroso faccioso y fascista español Cervantes. Pero o no quería hablar de esto sino de que conocí en el aperitivo de La Centralita a Xosé Antonio López Silva, hermano de la escritora Inma, gozoso por llegar a Vigo como destino para sus clases, tras un pico de años en Porto do Son. Filólogo e investigador literario, buen conocedor de nuestro Cunqueiro hasta el punto de que te cuenta al dedillo el viaje que hizo desde Cebreiro a Compostela con el fotógrafo Magar. Bienvenido, cariño filologal.

Los vitruvios siguen de marcha

Lleno el jueves en el vigués Café Vitruvia, donde se iniciaba un ciclo de música clásica patrocinado por Bodegas Baigorri de La Rioja que se prolongará hasta el próximo 14 de julio. Esta colaboración entre Vitruvia Café y Bodegas Baigorri ha permitido organizar seis fantásticos conciertos protagonizados por grandes músicos como la violonchelista Jane Pirie y la pianista Tania Justo integrantes del Dúo Verxel, la violinista Paula Diz y el pianista Brais González, el violonchelista de la Concertgebouw de Amsterdam Nicholas Santangelo Schwartz junto con el pianista Severino Ortiz o el Atantic-Arts Trío formado por solistas de la Real Filharmonía de Galicia entre otros. Es cierto que desde Vitruvia Café intentan poner de acuerdo a grandes músicos y empresas para que la música pueda cumplir su papel: hacer disfrutar a la gente. ¡ Rosanna Ojea, Javier Ferreiro, bien por los vitruvios!