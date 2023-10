Macarena Gómez se encuentra inmersa en la promoción de '30 monedas', la serie de terror de Álex de la Iglesia que llega a HBO MAX. Y con motivo de este estreno se ha pasado por el podcast 'Animales Humanos', un programa en el que los famosos se abren en canal.

Además de hablar sobre su serie nueva, también ha destapado algunos de los entresijos mejor guardados de 'La que se avecina' y ha revelado una particularidad de los rodajes con dardo incluido a algunos de sus compañeros. "No me suelo reír en las tomas falsas porque no me hacen mucha gracia", afirma tajante.

La actriz reconoce que es mucho más seria que algunos de sus compañeros de serie y que siempre que hay ataques de risas no puede evitar pensar en el equipo. Cuando se dan estas situaciones se demoran demasiado los tiempos marcados y, en ocasiones, han provocado haber tenido que perder trenes o vuelos previstos.

El presentador ha querido saber si estas situaciones le han generado enfrentamientos con algún compañero."Tampoco te puedes enfadar porque hoy es un uno y mañana es otro", confiesa. "También tengo que decir que hay muchos que se ríen para salir en las tomas falsas. Exageran la risa porque saben que van a salir", termina diciendo.