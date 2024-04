Ángel Llácer, miembro original del jurado de 'Tu cara me suena', podría verse apartado de las cámaras durante algunas semanas. Su estado de salud, que compartió él mismo en el programa de radio de Ricard Ustrell, se vio gravemente afectado por una intoxicación producida por una bacteria que contrajo durante un viaje a Vietnam.

El director de teatro se empezó a encontrar muy mal y acabó trasladado de urgencia al hospital. "Me he infectado con una bacteria que se llama shingella, que parece el nombre de una drag queen", bromeó Llácer en el programa radiofónico. Relató que tardaron en hallar lo que le estaba afectando: "Cogí una intoxicación y me pusieron antibiótico cinco días, pero la bacteria se quedó. Los médicos no sabían que tenía. He tenido dolor en el estómago, hacía caca con sangre y cada vez tenía más fiebre. Estaban muy preocupados", señaló.

Tras varios días sufriendo intensos dolores decidió acudir a una clínica de Madrid, donde permanecerá ingresado al menos durante una semana. "Lo he pasado muy mal. Me han dado tres antibióticos y me hacen quedar en el hospital durante una semana", explicó.

Por tanto, el jurado de 'Tu cara me suena' estará ausente durante algunas galas de la nueva edición que arrancó el pasado viernes con una cuota de pantalla del 24%.

Por el momento, se desconoce quién será su sustituto durante los programas en los que no pueda estar. En otras ocasiones en las que faltó un miembro del jurado, fueron antiguos concursantes los que ocuparon la silla del "presidente".