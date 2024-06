Un día después de su primer directo en "Ni que fuéramos shhh", Marta Riesco ha vuelto este martes al plató del 'spin off' de "Sálvame" para verse las caras con Belén Esteban.

El programa ha dejado algunos momentos tensos entre ellas, y María Patiño se ha visto obligada a mediar, al ver que la colaboradora y la periodista se veían envueltas en una serie de violentas acusaciones.

Antes, para comenzar este "desencuentro", Patiño ponía en contexto a los espectadores para que conocieran los antecedentes de la relación entre la Esteban y la Riesco.

El momento álgido del enfrentamiento llegó cuando la princesa del pueblo Belén recordó un episodio que habría ocurrido en la finca de Isabel Pantoja: el encuentro íntimo que Marta Riesco tuvo con Aneth en un sofá de Cantora. Ahí la conversación se encendió y saltaron chispas.

"La primera que te preguntó si eras lesbiana o bisexual fui yo, con todos mis respetos… Puedes comerle el coño a quien te salga de los cojones". "¡Igual que tú los rabos!", reaccionaba Marta Riesco, al instante. Belén no se calló y todo explotaba. "¡No, no, no, perdona! ¡Yo solo me como el rabo de mi marido. No de otros, ¿vale? ¡Yo lo que no hago es follarme a tíos casados ".

Entonces, el director del nuevo Sálvame, David Valldeperas, les ha pedido calma y les ha afeado el lenguaje empleado. Mientras, María Patiño, que ha intentado pedir "respeto" a gritos, no ha podido más, y al ver que Belén Esteban seguía levantándose y elevando el tono, envenenada, para enfrentarse a Marta Riesco, la presentadora saltó: "¡Me vais a respetar las dos! No me da la gana", sentenciaba.