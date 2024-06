María Galiana es una reconocidísima actriz debido a su trabajo en ‘Cuéntame cómo pasó’, la ficción más longeva del prime time en España. Ahora, un año después del final de la serie, la andaluza ha acudido a ‘La resistencia’ para ser entrevistada por David Broncano y el presentador no ha podido dejar pasar por alto su paso por la mítica serie de TVE.

El primer tema que han tocado ha sido la edad de la propia actriz, comparándola con la del personaje, que nunca ha estado demasiado clara: “Han sido 22 años, desde 2001 hasta 2023. En mi edad verdadera yo tenía 65 años, pero les parecía muy joven. Entonces dijeron ‘no, vamos a ponerte un poco más: 70 o 75 años, para que seas una abuela’. Entonces claro, como era el año 1968, y hemos terminado en el noventa y tantos, pues ajustad. Yo debo haber terminado con 105 o 110”.

La actriz, que actualmente tiene 88 años, ha sido preguntada por Broncano sobre su presencia en la serie en la última etapa que tuvo en La 1: “Tú ya, en las últimas temporadas, dirías: ‘A mí no me metáis más tramas, porque ya…”, a lo que la sevillana ha respondido sin pelos en la lengua, confirmando que ya no estaba tan metida en la ficción como lo estaba anteriormente.

“Aquí, sin que nadie se entere: yo en las últimas temporadas, yo cogía las secuencias en las que yo estaba y no sabía lo que estaba pasando” ha confesado Galiana, a lo que Broncano le ha respondido, en tono cómico, que “tú, ya podía ser que Merche fuera astronauta, que tú no lo sabías”. María finalmente ha contado que “por supuesto. La gente por la calle me decía ‘¡qué lástima lo que le ha pasado a fulanito!’ y yo dentro de mí decía ‘¿y quién será ese fulanito’?”.