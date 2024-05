'Sálvame' ha vuelto por todo lo alto. 'Ni que fuéramos' ha supuesto el regreso del programa, pero en su versión más gamberra. No estar vinculados a ninguna cadena de televisión está permitiendo a los colaboradores a mostrarse sin filtros y hablar sin tapujos de lo que les da la gana.

El regreso del programa a las plataformas digitales ha sido todo un éxito y apenas dos semanas en emisión, los colaboradores ya han conseguido que una cadena de televisión se interese por el formato. El próximo 3 de junio los seguidores del programa podrán conectar de nuevo la televisión para ver el programa en 'TEN'.

'Ni que fuéramos' ha tenido una gran acogida y algunos de sus excompañeros de programa ya han empezado a pronunciarse sobre lo que le está pareciendo esta nueva versión del programa. La última en hacerlo fue Anabel Pantoja.

La salida de la colaboradora de 'Sálvame' no fue precisamente buena. Los problemas familiares y los conflictos con la dirección o algunos de sus compañeros terminaron provocando que Anabel decidieron dejar para siempre el programa. Por eso han sorprendido mucho sus palabras.

“Al final, el mundo ‘Sálvame’ no se podrá repetir en la vida porque eso es historia”, aseguró sobre que le está pareciendo el programa. "Era necesario, había muchas personas que echaban de menos esto y me alegro porque siempre hacen compañía a la gente mayor, a la gente que está en casa sola, y me alegro muchísimo”, dijo sobre su regreso. “Nos está dando la vida ahora otra vez”.

Lo más sorprendente de todo fue la respuesta que dio cuando le preguntaron si sería posible volver a verla en el plató con sus excompañeros. “Bueno, quién sabe, un día de visita sí, a merendar allí seguro que voy”.