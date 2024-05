Durante las últimas semanas, el estado de salud de Àngel Llàcer ha causado una enorme preocupación entre el público y sus compañeros de profesión. El miembro del jurado de 'Tu cara me suena' tuvo que ingresar en el hospital por segunda vez debido una grave infección, provocada por una bacteria que contrajo en un viaje a Vietnam. Afortunadamente, ya ha recibido el alta y está fuera de peligro.

Así lo reveló hace unos días Lolita en declaraciones a los medios de comunicación, recogidas ayer también por 'Y ahora Sonsoles'. Además, el magacín vespertino de Antena 3 ofreció la última hora sobre el estado en el que se encuentra Llàcer, que previsiblemente no podrá reincorporarse a 'Tu cara me suena' en lo que resta de temporada.

"Está mejor", reveló el periodista Nacho Gay en el programa de Sonsoles: "Está en casa, se había dicho que todavía seguía en la UCI, pero no es cierto". No obstante, recalcó que Llàcer no se encuentra todavía completamente recuperado: "No se puede decir que esté bien porque ha sufrido un proceso en dos fases".

El colaborador recordó que el catalán tuvo que desaparecer de 'Tu cara me suena' a causa de aquel primer ingreso hospitalario. Tras volver a casa, y cuando parecía que estaba fuera de peligro, ingresó en el hospital por segunda vez: "La infección volvió con fuerza". "En todo este tiempo ha estado en la UCI, ha tenido que ser sometido a una intervención y se le complicaron las cosas", explicó.

Gay recalcó que "casi con total seguridad" no podrá volver al talent show de imitaciones, donde será sustituido por Santiago Segura. La propia Lolita lamentaba hace unos días la ausencia de su compañero: "Sin mi Àngel no es lo mismo. Me emociono incluso, porque sé que los programas que quedan, le voy a echar muchísimo de menos. Él lo sabe".