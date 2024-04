'El Hormiguero' ha comenzado la semana con la visita de Ana Peleterio. La gallega, que se está preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio, ha vuelto al programa de Pablo Motos para hablar sobre su familia y sobre cómo está llevando los entrenamientos y la vuelta a la competición después de haber sido madre.

"Me llevan criticando desde que soy pequeña. Han menospreciado mi trabajo, han criticado que me guste la tele. Luego llego y siempre cumplo. Debemos de dejar de juzgar a los demás, yo ya no me enfado con nadie, llego a mi casa y estoy en paz. Para qué voy a peder el tiempo en gente que me da igual, ya no pierdo energía en eso", comenzó diciendo.

Pablo Motos quiso indagar sobre cómo se había sentido en su regreso después de más de un año alejada de las pistas. "Entiendo que físicamente tienes cambios, pero ¿cómo fue el primer día en el que te volviste a meter en la competición?", preguntó el presentador.

"Horrible, o sea, no me gusta hablar de este tema, porque habrá gente que dirá que cómo te vas a quejar tú del cuerpo que tienes, si estás perfecta, has vuelto a entrenar súper rápido", comenzó explicando.

"Yo compito en top y braga y para mí, en este mundial, tuve un día de llorar, porque no me veo compitiendo en top y braga, porque no me hace justicia como estoy. Me quedaba como la braga muy alta, el top también. Me veía un cuerpo que no es como el de todas las que están compitiendo y yo no me acababa de ver."

"Yo me decía que tengo que competir. Pedí una talla L, pero no había y tuve que competir con una talla S. Cuando me veo en la tele en las competiciones, aún tengo que trabajar el verme, porque no quiero darle importancia a eso, pero me ha costado verme en ropa de competir", desveló.