Juan del Val no se ha quedado callado antes las críticas de Jorge Javier Vázquez por los comentarios que se han vertido sobre el fichaje de David Broncano y 'La resistencia' en TVE. El colaborador de 'El Hormiguero' ha escrito un artículo en El Mundo en el que ha contestado al presentador de Telecinco tras la última entrada en su blog en la revista Lecturas.

"No solo me creo que haya movimientos en Moncloa para hacer daño a 'El Hormiguero', sino que tengo pruebas, como las tienen todos los medios de comunicación que las han publicado y que son de dominio público. Tú dices que no te las crees, que es inverosímil que desde Moncloa se levante un teléfono para contratar en la televisión pública un programa con el único objetivo de restar audiencia a 'El Hormiguero'. Dices que son "numeritos" de Pablo Motos", ha asegurado el periodista en este artículo.

"Que se consiga hacer daño a Pablo Motos es otra cosa, pero que se está intentando desde Moncloa es un hecho. Ya veremos qué pasa en septiembre, porque la libertad de la gente con el mando a distancia da alegrías y disgustos, como tú sabes mejor que nadie", ha continuado.

Destacando en la primera parte del escrito el cariño que le tiene al presentador de 'Supervivientes', Del Val también ha acusado de "servilismo con el poder" a Jorge Javier: "Terminas tu artículo temiendo que se te acuse de que te lo ha ordenado escribir Pedro Sánchez. A mí me consta que no es así, aunque lo triste es que ni siquiera sea necesario. Me da pena ese servilismo con el poder (sí, acuérdate de quién es realmente el poderoso, que no te engañen) de alguien con tanto talento como tú".

El periodista también le ha asegurado en esta respuesta que la "supuesta élite intelectual de la izquierda de pose" jamás le ha reconocido el talento de Jorge Javier: "Qué paradoja. Tengo la sensación de que tienes un permanente empeño en pertenecer a un mundo que en el fondo te desprecia. Qué masoquismo el tuyo. Hiciste teatro de una manera brillante y te tacharon de intruso, "¿qué hace el de Sálvame en "el mundo de la cultura"?". Escribes con verdad e ingenio, pero también despreciaron tus libros esos guays de izquierdas. A mí me entristece porque te quiero, pero tú sabrás".

"Yo sé en qué lugar estoy y como tú digo lo que pienso y me creo lo que digo. Sí Jorge, en Moncloa no gusta 'El Hormiguero' y en Moncloa se hace todo lo posible por acabar con Pablo. Lo sé yo, lo saben en Moncloa y lo sabes tú, aunque no te quieras enterar. Un abrazo, amigo", ha sentenciado Del Val.

Para contextualizar mejor el asunto, cabe recordar que, hace unos días, Jorge Javier escribió una entrada en su blog de la revista Lecturas en el que aseguró que Pablo Motos debía desearle suerte a David Broncano en su nueva andadura en TVE en vez de "montar numeritos".

"Por mucho que Juan del Val se empeñe en ponerse en plan alarmista y asegure que Pedro quiere cargarse a Pablo. Yo es que intuyo que ni el mismo Juan se cree semejante bola, pero en términos de audiencia no cabe duda de que les debe resultar muy rentable. Es un giro de guion muy apetecible. El Estado –así, en mayúsculas– contra un presentador. A ver, es que si yo me viera en una tesitura así quizás sería el primero en inflar la historia. Y, además, por entregas", aseguró.

"Pero venga, pongámonos serios. Pablo Motos no tiene rival a corto plazo. Lleva veinte años ocupando esa hora, es imposible que aparezca alguien y lo fulmine. Imposible. La cadena que apueste por intentar hacer sombra a Motos sabe que, como mínimo, debería mantener un mismo producto durante tres temporadas. Un producto en el que creyera, apoyara y no le metiera prisa por conseguir objetivos a corto plazo. No hay otra. Puedes ir poniendo parches pero competir contra Pablo Motos significa invertir a futuro. Entonces, no entiendo muy bien la preocupación que parece cundir en ‘El Hormiguero'", añadió.