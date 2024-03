Carlota Corredera está triunfando con su pódcast 'Superlativas'. La gallega, que lleva ya varios años alejada de la televisión, decidió empezar un nuevo proyecto que cumple dos temporadas y en el que ha recibido la visita de todo tipo de personalidades.

La gallega ha contado entre sus invitados con algunos excompañeros de 'Sálvame', influencers y diferentes expertas, pero nunca había sido ella la entrevistada, hasta ahora. La periodista se ha abierto en canal con sus amigos David Insua y David Andújar, que han cogido las riendas del pódcast.

Le han preguntado por diferentes situaciones de su carrera profesional, pero lo que más ha llamado la atención ha sido su cuestionario sobre su etapa en Mediaset. "¿Algún día contarás toda la verdad de lo que te hicieron los 'señoros' de Mediaset?", le han cuestionado.

"Sí, algún día lo contaré. Hablaré cuando esté preparada y lo considere oportuno", ha advertido. "Las personas que padecemos determinadas agresiones, violencias o situaciones complicadas como la que yo he vivido en Mediaset, tenemos el derecho a contarlo cuando lo veamos oportuno", ha expresado.

"No es una prioridad ahora mismo, no tengo nada en marcha, pero es una realidad. He contado hasta donde he considerado oportuno", ha sentenciado la que fuera directora y presentadora de 'Sálvame'.

No es la primera vez que se pronuncia sobre Mediaset

Esta no es la primera vez que la gallega habla sobre su salida del grupo de comunicación. "Algún día se sabrá y yo creo que la verdad se está abriendo paso. Todavía queda mucha verdad por contar. Yo cuando esté preparada lo haré."

"La mano es la del patriarcado siempre. Y no son solo hombres, son también mujeres", aseguró cuando hablaba de la 'mano negra' detrás de su despido. "Yo sé muchas cosas y otras las tengo que intuir porque no las sé... No tengo nombres, apellidos y caras de las personas que están satisfechas con que yo haya desaparecido de la pantalla. Pero lo puedo intuir", apuntó. "Hay muchos enemigos que son invisibles, y su estrategia pasa precisamente porque no sepas quiénes son. El trasfondo es el machismo. Y lo he pagado con desgaste y con costes".