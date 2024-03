Ana María Aldón está en su mejor momento. En el plano sentimental parece haber encontrado la estabilidad al lado de su novio Eladio con el que está prometida y con el que ya prepara su boda. Y en el profesional, la suerte le sonríe al seguir siendo uno de los rostros más cotizados de Telecinco participando en los realities más importantes de la cadena de Mediaset.

Sin embargo, la vida de la diseñadora no siempre fue tan dulce. En la curva de la vida la de Cádiz se ha abierto en canal y ha contado algunos de los capítulos más duros de su vida, desde su embarazo a los 17 años, a la complicada infancia que vivió a manos de su padre. Un hombre que maltrató a su madre y al que Ana María y su hermano temían. "no escondíamos debajo de la cama y nos abarzábamos. Era alcohólico y no sabíamos en qué estado iba a aparecer", indicó la exmujer de Ortega Cano.

Precisamente, sobre el diestro también habló la diseñadora. Su ausencia como padre y no haberle dado su lugar como mujer son algunos de los reproches que la diseñadora lanzó al torero.

La curva de la vida

Ana María Aldón se ha enfrentado a su curva de la vida en 'GH DÚO', una dinámica en la que podría expresar los altibajos de toda su vida. La concursante se ha sincerado sobre los momentos más importantes de la misma, tanto los buenos como los malos. Ana María no ha podido evitar emocionarse al recordarlos.

"Mi madre era un ángel y mi padre agredía brutalmente a mi madre. Era vivir con miedo, vivir con la incertidumbre de cómo vendrá porque tenía problemas con el alcohol... A mí esa dureza de padre, nada cariñoso, cuando llegaban esos momentos que temíamos mis recuerdos son debajo de la cama con mi hermano. Abrazados", explicaba Ana María Aldón sobre su infancia.

A continuación, la concursante de 'GH DÚO' confesaba que en esos momentos pensó en acabar con su vida con tan solo 13 años. "Estuve seis meses en tratamiento. Rápidamente me enamoro de una persona con la que quería salir de mi casa y a los tres meses me quedo embarazada. A los 17 tengo a mi hija. Sentí el repudio de mucha gente y cuando la niña tiene 40 días, ocurre un episodio de violencia y tuve que volver atrás", añadía.

Paternidad Ortega Cano

Ana María Aldón también ha hablado de sus matrimonios y recordaba lo complicado que fue para ella la puesta en duda sobre la paternidad de su segundo hijo. La concursante ha contado que esa fue la otra ocasión en la que pensó que no merecía la pena vivir.

Pero Ana María Aldón se encuentra ahora en un momento muy bonito de su vida. Dice haber conocido a una persona por la que ha recuperado la ilusión. "Me vi de nuevo con un hijo en brazos y sola. Yo me sentía poca cosa. Otra persona que estuvo en su vida se quedó ahí y, por todos sabido, lo de 'La mujer de mi vida'. Yo tenía el derecho de tener el hombre de mi vida que me valorase a mí sin mirar el pasado. En estos últimos meses he encontrado a una persona que me ha devuelto la vida", sentenciaba.