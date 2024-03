David Broncano recibió en 'La Resistencia' a Lola Índigo. La artista, que acaba de lanzar el tema '1000 cosas' junto a Manuel Turizo, atraviesa uno de sus mejores momentos y acaba de fijar en el calendario su primer concierto en el Santiago Bernabéu. El 22 de marzo de 2025 es la fecha elegida para llevar su gira 'La Bruja, la Niña y el Dragón' al estadio madrileño.

Además de hablar de sus proyectos, no se libró de las preguntas clásicas que les plantea Broncano a sus invitados. La artista recordó que ya ha respondido "muchas veces" a la cuestión sobre el dinero que tiene en el banco, pero no terminó de convencer al presentador: "Pero yo creo que nunca has dicho la cifra real".

La tranquilidad de haber currado a tope, mirar el dinero en el banco y saber que tienes para vivir tranquilo lo que te queda de vida. Fua, lo que debe ser eso. #LaResistencia @lolaindigomusic pic.twitter.com/qmhbWaKQD2 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 8 de marzo de 2024

"¿Nunca he dicho la cifra real? Y hoy tampoco va a ser diferente", bromeó Mimi, que no obstante, se mostró satisfecha con su situación económica: "Te voy a decir que puedo estar en ese momento que, gracias a Dios, puedo vivir tranquila lo que me queda". "Porque está bien invertido, creo que lo he hecho bien", explicó.

También respondió al número de relaciones sexuales que ha mantenido en el último mes, porque según señaló Broncano, "la actualización interesa". "Últimamente regular, la verdad", reconoció Lola Índigo, que tras pensárselo unos segundos, dio una respuesta muy detallada: "Vamos a redondear con un coito y cinco pajas".