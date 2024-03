Pocos dudan de que Carlos Latre es uno de los mejores imitadores, sino el mejor de todos, de este país. No hay una intervención suya en televisión que pase desaparcebida, sobre todo cuando recrea a personajes que están de plena actualidad. Así ocurrió con su imitación en el programa de El Hormiguero del exministro José Luis Ábalos, ahora en el ojo del huracán mediático y judicial por el caso Koldo.

Ya en el arranque del programa de Pablo Motos, sin siquiera decir nada, la aparición de Latre generó expectación. Bastaba verlo caracterizado del exministro para intuir lo que podía prometer cuando comenzase su actuación. Fue después de la entrevista con los hermanos pilotos Marck y Álex Marquez cuando Motos dió el paso al imitador que acabaría convirtiéndose en el protagonista de la noche.

"Una manta para tirar de ella si hace falta"

Con una manta roja de cuadros -"para tirar de ella si hace falta"- apareció un falso Ábalos de asombroso parecido con el real incluso en las maneras. "No me toque", espetó a un presentador igual de perplejo que los Márquez. Aún así, Motos metió el dedo en la llaga de la polémica preguntándole por el que fuera su asesor hasta hace muy poco tiempo, Koldo García Izaguirre, detenido por la Guardia Civil por presunta corrupción vinculada a la comercalización de mascarillas en plena pandemia de Covid: "¿Cómo conoció a Koldo?". "Yo estaba en la biblioteca, estudiando a los etruscos. Llegó Koldo y me dijo: ¡Yo soy más de Bizancio!'. Y así hasta hoy [risas] Que es broma, hombre. Fue en el bingo", soltó el personaje.

Motos tampoco desperdió la oportunidad de preguntar al falso Ábalos sobre su relación actual con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de si ha llegado a llamar a su exministro a raíz de destaparse el caso Koldo. "Llamarme no me ha llamado pero me ha dejado un mensaje", dijo para revelar a continuación cuál fue imitando el tono de Sánchez: "José Luis, no es nada personal, pero no me vuelvas a llamar en tu vida".

Las redes se rinden ante el imitador

Una imitación que ha generado toda una marea de comentarios en redes ensalzando a Carlos Latres. Desde un "auténtico maestro" hasta "me descubro ante usted". Esto es ya cum laude" o "increíble" y "uno de los momentos épicos de la televisión española".

Tampoco faltaron elogios para los miembros del equipo de El Hormiguero. "Un aplauso para el equipo de caracterización del programa. Se han vuelto a salir"."