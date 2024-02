Omar Sánchez permanece centrado en su trabajo y viviendo su relación con Marina Ruiz lejos de los focos. Tras conocerse en el reality 'Pesadilla en el paraíso", ambos se han vuelto inseparables y parecen estar viviendo una especie de luna de miel.

Fue precisamente su noviazgo con la cordobesa lo que le puso en el ojo del huracán tras su sonado divorcio de Anabel Pantoja. Y es que mientras la pantojita empezaba una relación con el esgrimista Yulen Pereira, el canario hacía lo propio con la exparticipante de Mujeres, hombres y viceversa.

Con una relación que continúa afianzándose las preguntas sobre cuáles serán los próximos pasos de la pareja son una constante en las redes de Omar Sánchez. Una cuestión que el joven no ha dudado en despejar.

Su embarazo

Marina Ruiz ha comentado en infinidad de ocasiones que es muy feliz junto a Omar Sánchez y que está encantada con la vida que llevan juntos en un pueblo del sur de Gran Canaria, isla a la que al principio de su relación la exconcursante de 'Pesadilla en El Paraíso' no se quería mudar porque su sueño era residir en Madrid para impulsar su carrera como influencer.

Un año después de su mudanza a Canarias, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha repetido en sus stories de Instagram que está contenta viviendo allí, pero que no cree que la situación se extienda durante mucho más tiempo por motivos laborales y porque residir en esa zona le supone un gran inconveniente a la hora de plantearse tener un hijo con el exconcursante de 'Supervivientes'. "Me da mucha ansiedad el tener un hijo porque el día de mañana me gustaría tener a mi familia cerca y esto pilla un poco retirado", ha confesado Marina Ruiz, que no se imagina teniendo un bebé sin vivir en un lugar que esté cerca del pueblo de Jaén donde creció y donde sigue residiendo su madre, que espera que sea su gran apoyo en la crianza de ese futuro hijo: "Necesito a mi madre, la verdad, y a mí padre también".

"Aquí tengo personas maravillosas, pero la familia es la familia, así que por lo menos el primer añito me gustaría estar en la Península", ha explicado la andaluza, que antes de conocer al exmarido de Anabel Pantoja en la primera edición de 'Pesadilla en El Paraíso' residía en Córdoba - donde tiene un piso en propiedad - y se planteaba mudarse a Madrid para potenciar su carrera como influencer, ha recogido Outdoor.