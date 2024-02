María Hervás y Teresa Riott visitaron 'El Hormiguero' para presentar la segunda temporada de ‘El Inmortal', la serie de Movistar Plus. Riott era la primera vez que acudía al programa, pero Hervás repetía y el encuentro con Pablo Motos fue bastante tenso.

Nada más empezar la entrevista, las dos actrices tuvieron que corregir al presentador. "Venís a presentarnos la segunda temporada de la serie ‘El Inmortal’, que se estrena el 29 de febrero…", anunció Motos a lo que rápidamente contestó María Hervás aclarando que el estreno es el 22 de febrero. "Ah este jueves", añadió el presentador un tanto avergonzado.

"Que no te pase como la otra vez", le advirtió entonces la actriz a Pablo Motos. "Que te la empezaste por el capítulo dos, y dijiste qué raro empieza, pero me entretiene y seguiste…", recordó Hervás sobre su primera visita a 'El Hormiguero'. "¿Has venido a reñirme?", le preguntó entonces Pablo Motos.

"La serie cuenta la historia de los Miami, y María empiezo contigo, la primera temporada terminó con José Antonio, acaba en coma y sin una pierna, así acaba la primera, eso es un final y no lo de 'Los Serrano', anunció Pablo Motos tratando de reconducir la situación. Una explicación que no hizo demasiada gracia a Teresa Riott. "Un buen spoiler también es, para quien no haya visto la primera", espetó le espeto la invitada.

"Pablo ¿quieres que empecemos de nuevo?", sugirió una de las hormigas al ver lo mal que se estaba dando la entrevista. "A ver la serie está de puta madre, da igual que sepáis esto, podéis verla", añadió el presentador para intentar reconducir la situación.