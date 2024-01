Está claro que pasar por los platós de Pasapalabra no es una opción que se le presente a cualquiera. Los invitados que pasan a ocupar los asientos laterales del equipo azul y naranja suelen tener cierto caché en su industria y atraen consigo a su público para competir por los segundos extra. Son muchos los famosos que ya han formado parte del programa, bien por diversión o bien por promoción, e incluso algunos de ellos han repetido la experiencia varias veces.

No obstante, parece que Roberto Leal y el equipo de producción no siempre reciben un sí por respuesta. Aunque cueste creerlo, alguna personalidad reconocida ha dicho que no a participar aunque, claro está, cada uno tendrá sus motivos.

Si hay una serie española que ha triunfado en Netflix estos últimos meses ha sido 'Un Cuento Perfecto'. Esta historia de amor basada en la novela homónima de Elisabet Benavent ha sido adaptada al cine acogiendo como protagonistas a dos jóvenes actores que han cautivado a la audiencia.

Álvaro Mel se sumó a la película para compartir el protagónico con Anna Castillo. Ambos han conseguido estar en boca de todos después del estreno de la película, aunque también ha sido motivo de especulación su relación más allá de la pantalla.

Un sorprendente rechazo

Castillo lleva años consagrándose como una actriz talentosa y ya son unas cuantas las producciones que acumula en su palmarés. Tras Un Cuento Perfecto, la artista ha pasado por varios medios y plataformas para conceder entrevistas y esta vez le ha tocado el turno al podcast de 'La Pija y La Quinqui'. Anna Castillo ha sido una de las primeras invitadas del primer programa de la tercera temporada y ha mantenido una conversación informal junto a Carlos Perger y Mariang.

Parece ser que la cotizada actriz no dice que sí a todos los proyectos que se le ponen delante de la mesa y ahora está en un momento de no parar en su carrera. Mariang preguntó a la actriz si le gustaría a Pasapalabra o si había ido, a lo que respondió con un rotundo no. Al parecer, el programa contactó con ella cuando empezó a ser un poco conocida, pero rechazó la propuesta: "Yo decía que iba a quedar fatal".

Aquella sensación se le terminó pasando, pero ahora ya no le apetece. Su rechazo al programa, confiesa Anna Castillo, ha tenido también repercusión en su familia: "Ha sido un tema en mi familia". De hecho, confesó la actriz que aunque la volvieran a llamar diría que no de nuevo.

Carlos y Mariang también quisieron saber qué tal llevaba Anna Castillo las continuas preguntas acerca del regreso de Paquita Salas. "No se va a acabar porque no se sabe, en realidad no se sabe", confesó la artista. Sin embargo, parece que este regreso sigue aún muy lejos, teniendo en cuenta la agenda de proyectos que Los Javis tienen por delante.

Nuevos proyectos a la vista

La que fuera ganadora de un Goya continúa viento en popa en cuanto a su carrera como actriz. Al estreno de Un Cuento perfecto le sigue un género muy distinto: el terror. La actriz se sumerge en esta nueva aventura en la película para protagonizar Nowhere, una película española que ofrece una imagen muy distinta de la actriz.