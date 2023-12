Tras su reciente confesión en la que ha asegurado que el divorcio supuso un duro palo para ella, Tamara Gorro ha reaparecido junto a Ezequiel Garay demostrando que forman una familia unida y feliz a pesar de su separación.

Tan solo unos días después de someterse a una intervención quirúrgica debido a un desvío en el tabique nasal, Tamara se ha mostrado aparentemente recuperada junto a Ezequiel Garay con el que ha disfrutado de un agradable paseo por los alrededores de su casa. Y es que el futbolista ha estado muy pendiente de ella en estas semanas en las que la influencer se encontraba convaleciente tras la operación.

"Ya voy buscando la salida"

"Ya voy buscando la salida, entonces estoy en un proceso donde sé que voy a salir, estoy convencida, pero sigo en el camino" reconocía hace tan solo unos días Tamara sobre el complicado proceso de separación.

Dejando de lado sus diferencias por el bien de los dos hijos que tienen en común, en esta ocasión Ezequiel y Tamara compartieron charla y paseo junto a sus hijos en un ambiente de lo más relajado y feliz.

Embarazo

Inmersa en su proceso de recuperación psicológica, Tamara ha reconocido públicamente que le gustaría ser madre de nuevo a pesar de su soltería, aunque es una idea a largo plazo ya que ha sido su propia psicóloga la que le ha quitado la idea de la cabeza en estos momentos hasta que esté totalmente recuperada.

"Luego me paré a pensar, cogí distancia y dije por ahora no, pero me gustaría tener un niño o niña", aseguró hace algunas semanas. Lo que está claro es que la influencer y el futbolista siguen manteniendo una bonita relación tras no seguir juntos sentimentalmente por el bienestar de sus dos hijos en común.