Ana Rosa Quintana llegó a las tardes de Telecinco como sustituta de 'Sálvame'. 'TardeAR' se presentó como un programa distendido, alejado de la estructura de 'El programa de Ana Rosa' con el que la cadena buscaba dar una imagen más limpia y familiar.

Aunque este nuevo formato no ha terminado de cuajar, al menos de momento, entre los espectadores, lo cierto es que sí que está mostrando una Ana Rosa más relajada y cercana, sobre todo gracias a la presencia de Kike, el sobrino de la presentadora.

Kike, el hijo del hermano de Ana Rosa, es ya un habitual de 'TardeAR' y en cada una de sus visitas da rienda suelta a su lengua y se despacha bien a gusto contra su tía, sus colaboradores e incluso con la competencia. No es la primera vez que hace alusión a 'Y ahora Sonsoles'. En la mayoría de las ocasiones le ha hecho en relación a las audiencias, en las que el programa de Antena 3 gana por goleada a su tía.

En esta ocasión se ha dirigido directamente a Sonsoles Ónega. La presentadora del espacio ha recibido un dardo envenedado por parte de Kike que no ha pasado desapercibido para nadie.

"Me he puesto al lado de la fan de Antonio Hidalgo. Es que mira, he dicho alguien que tiene tan mal gusto musical, tiene que traer suerte, porque Dios no quita todo en esta vida. Por cierto, lo voy a decir ahora, el próximo jueves 14, o sea, el jueves de la semana que viene, voy a tener aquí a Antonio Hidalgo en 'Fila Zero'", empezó explicando.

"Lo digo ya con tiempo para que vayan haciéndose a la idea en el puente y no me cambien de canal. Que la enanita planetaria ya se sabe que siempre dice lo mismo, quédense con nosotros, que lo vamos a pasar muy bien", espetó de repente ante la risa incómoda de Ana Rosa Quintana.

El sobrino de la presentadora se ha referido a Sonsoles como "enanita planetaria" haciendo referencia a su altura y al último premio que ha recibido tras convertirse en la ganadora del Premio Planeta 2023.