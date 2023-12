'Operación Triunfo 2023' se ha convertido en uno de los estrenos más exitosos de los últimos meses. De hecho, ha sido el estreno nacional más visto de la historia de Prime Video en España. Los seguidores del programa estaban esperando con ganas este regreso y desde la gala 0 las redes sociales se han llenado de contenido, shippeos y mucho salseo.

Chenoa es la encargada de conducir las galas y desde el primer día brilló en su estreno como presentadora. Se le nota suelta y muy cómoda e incluso se atrevió a hacer alusión a su ruptura con Bisbal en el estreno del programa mencionando el ya histórico momento chándal.

En la gala 2 se ha vuelto a convertir en una de las grandes protagonistas tras la decisión de Lucas, uno de los nominados, de jugarse la salvación cantando una canción de David Bisbal. Una decisión que provocó que Chenoa tuviera que presentar una actuación de una canción de su ex pareja en el escenario de ‘OT 2023’, el mismo programa en el que surgió su historia de amor.

Lo que dice Chenoa:"te has quedado agusto ehh"

Lo que piensa "hdp te habrás quedado agusto eligiendo canción eeeh te has lucido mira que existen canciones y artistas eeh" #OTGala2 — btrz29.01💜 (@beatriz29_01) 4 de diciembre de 2023

chenoa: por que has elegido esta cancion lucas?

lucas: porque es de un artista al que admiro

chenoa: sabes a quien admiro yo? a tu puta madre



dilo tata #OTGala2 — rosa de vestuario (@laespadamonado) 4 de diciembre de 2023

Lucas: Chenoa, te dedico la canción que acabo de cantar de mi cantante favorito David Bisbal



yo creo que ha patinado, pero bueno es un buen detalle por su parte #OTGala2 — say yes to orfidal (@orfidalbritney) 4 de diciembre de 2023

La presentadora lo hizo con seriedad y tras la actuación soltó un comentario que sumó más fuego al ya comentado momento en redes sociales. "Muy bien ¿Te has quedado a gusto no?", le preguntaba Chenoa a Lucas. "Hubo un cambio de chip, al principio me embajoné, pero luego el amor lo puede todo", le contestaba él. "Lo habéis gestionado muy bien, esa canción es muy difícil", le señalaba Chenoa al nominado.

Aunque ella trató de gestionar la situación con naturalidad, 'X' se llenó de comentarios sobre el momento y la mayoría de ellos hacían alusión a lo incómoda que se le notó ante esta decisión de Lucas.