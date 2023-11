'La Voz' celebró anoche su primera gala de asaltos. En ella, los equipos de Pablo López y Malú fueron los encargados de enfrentarse a la dura decisión de los coaches, arropados por Lola Índigo y Abraham Mateo como asesores.

Pero como siempre, en el programa hubo tiempo para todo, también para un increíble dueto que protagonizaron Pablo López y Lola Índigo cantando 'El Dragón', canción perteneciente al último disco de la andaluza.

La canción es uno de los temas más íntimos que la bailarina tiene en el álbum que la ha consolidado como una de las artistas del panorama nacional actual, y su interpretación junto a Pablo López acompañados del piano hizo que saltara la emoción entre el público y el resto de coaches y asesores.

Especialmente emocionada se mostró Malú, que no pudo disimular las lágrimas que provocaban las voces de López e Índigo cantando juntos.

Al término de la actuación, Mimi no pudo contenerse y envuelta en los brazos del intérprete de El Patio, echó a llorar: "Me emociono porque sacarlo a pecho descubierto delante de personas que tanto me importan y especialmente con Pablo, pues hace que pasen estas cosas", ha explicado.

"Ha sido algo parecido a escribir canciones. Son las cosas importantes de la vida", ha rematado López después de un dueto que pasará seguramente a la historia del programa.