Pilar Vidal y Carmen Lomana ha abierto un nuevo episodio de su conflicto en 'Espejo Público'. Las colaboradoras han vuelto a verse las caras en el programa matinal de Antena 3, después de que, durante la reunión de escaleta, tuvieran diferencia de opiniones a cuenta de la gordofobia.

"La señora Carmen Lomana, que va de paz, amor y supereducación me ha llamado gorda", aseguraba la periodista. "Lo has hecho a propósito, lo ha visto toda la gente (...) Tú no sabes si detrás de cada persona que tiene sobrepeso hay un problema hormonal, derivado de salud mental o de medicación. No lo sabes", dijo entonces Pilar Vidal dirigiéndose a Carmen Lomana.

"Estás haciendo juicios de valor sin ningún sentido. Yo no te he insultado. No mientas. No vengo aquí a discutir", aseguró Lomana que después le pidió disculpas cuando Gloria Camila y Joaquín Torres también le afearon el comentario. "Yo no me he metido contigo. Perdona, porque yo precisamente te he perdido perdón por si el argumento que estaba yo dando sobre si no era saludable tener demasiada grasa te podía molestar", comentó.

Las redes sociales se llenaron de comentarios de apoyo hacia la periodista y uno de los más llamativos fue el de Belén Esteban. La colaboradora salió en defensa de su excompañera compartiendo un contundente mensaje con el que cargó duramente contra Carmen Lomana.

"Mi querida Pilar, estoy contigo. Si no es tu cuerpo, no opines. A ti hay mucha gente que te quiere, a otras no...", escribió en su cuenta de Instagram.