Meses después el fin de 'Sálvame' sigue dando que hablar. El hundimiento de Telecinco, el futuro de sus colaboradores, las constantes polémicas e incluso una posible vuelta del formato, hacen que el tema no caiga del candelero. Ahora, ha sido Susi Caramelo, colaboradora de Jorge Javier en 'Cuentos Chinos', quien ha vuelto a hacer ruido por la cancelación de uno de los programas más vistos.

Lo ocurrido tuvo su raíz en la sección de la humorista en el nuevo programa de Telecinco. Como va a ser habitual a partir de ahora, Caremelo llevará al programa los momentos más sonados de la pequeña pantalla. Debido a su repercusión durante el fin de semana, no podía faltar la 'curiosa' audición de un concursante de 'Got Talent' cuya habilidad era hacer música a través de sus flatulencias.

Como si lo hubiese traído preparado de casa, Susi no dejo pasar la oportunidad de comentar su propio vídeo atizando a Jorge Javier y refiriéndose directamente al fin de su anterior programa. "Eso sí que fue cagarse en Telecinco y no lo que hiciste tú cuando te cancelaron 'Sálvame'", comentó ante las risas del público y el silencio del presentador.

Vídeo de un personaje tirándose pedos en #GotTalent



Susi Caramelo (#CuentosChinos3): “Eso es cagarse en Telecinco y no en los que hiciste tú cuando cancelaron Salvame”



Sonroja y sin palabras, Jorge Javier optó por una vez por el silencio y, tras unos segundos, optó por cambiar de tema: "¿Sabes de lo que me acuerdo? Siempre que veo 'Got Talent' me acuerdo del niño del tambor. Espero que se lo hayan quitado ya".