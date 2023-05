Karmele Marchante también le ha dedicado unas duras palabras a 'Sálvame' tras conocerse su cancelación. La periodista ha concedido recientemente una entrevista a El Mundo en la que no se ha mordido la lengua a la hora de opinar sobre el final del programa de las tardes de Telecinco el próximo 23 de junio.

“Ni me alegro ni me dejo de alegrar. Tengo relación con gente de la redacción y los puestos de trabajo me importan, porque sé lo que es. Pero por los directores, el plató y el cabeza de plató sí que me alegro. ¡Qué se fastidien!”, ha afirmado la periodista.

No es la primera vez que Karmele Marchante se ha pronunciado en contra de las caras más visibles del programa. En otra entrevista concedida a la revista Pronto en noviembre de 2022, la periodista también arremetió contra 'Sálvame', espacio en el que colaboró durante siete años y del que no guarda buen recuerdo, tal y como ha manifestado en numerosas ocasiones.

"En ese programa me sentí vejada, humillada, insultada y maltratada por una serpiente y unas bichas sádicas y psicópatas", aseguró sobre el espacio que presenta Jorge Javier Vázquez en las tardes de Telecinco.

Karmele Marchante tampoco ha sido la única en dedicarle unas duras palabras a 'Sálvame' tras conocerse su cancelación en la parrilla de Telecinco. Recientemente, Gerard Pique tampoco se cortó ni un pelo a la hora de pronunciarse por el final del programa de Telecinco durante la retransmisión de este lunes de la 'After Kings' en Twitch, aunque, en este caso, no distinguiendo a trabajadores de sus caras más visibles: “Hemos hecho que se acabase".

"Es indecente lo que hacen en ese programa. Es todo mentira. Es mejor que se acabe, para la sociedad es mejor que se acabe, punto", aseguró Piqué llegando a resoplar y siendo consciente de la viralidad que podían tener sus palabras: "Ya tenéis el TikTok aquí", aseguró el exfutbolista del F.C. Barcelona.