En su última emisión del pasado lunes, el programa 'Sálvame' contó entre sus contenidos con uno referido a un miembro de la familia real, concretamente al hijo de la infanta Elena, Felipe Juan Froilán de todos los Santos.

La información del pequeño Marichalar tenía que ver con el encontronazo que éste había tenido en un local de copas madrileño con Rafa Mora, uno de los colaboradores del espacio de Telecinco.

De hecho, el programa arrancó a las cuatro de la tarde con este cebo que, el propio Rafa Mora resolvería a lo largo de la tarde.

La historia se remonta al pasado 1 de enero, en un after de Madrid, donde al parecer hubo un encontronazo entre Mora y Froilán, algo que el colaborador no había contado hasta ahora.

Rafa Mora llegó al local con sus amigos y según testigos, Froilán se acercó a Rafa de muy malas formas para echarle en cara que le grabó en Ibiza, algo que el colaborador niega.

“Tenemos un colega en común y me comentó que Froilán estaba disgustado porque al parecer le había llegado que yo le había grabado estando de fiesta y le digo a mi amigo que me da mucha rabia, me dolió en el alma porque tengo muchos amigos conocidos”, ha empezado explicando el colaborador.

Rafa asegura “que fue algo inesperado” porque en ese momento lo habla con su amigo: “Se lo digo, él habla con Froilán y él se acerca donde estoy yo, había que dar dos pasos. Cuando nos ponemos a hablar le explico la situación. Él pensaba que le había grabado y me cuenta cuándo”.

El colaborador asegura que le dijo que “eso es mentira” y que eso no lo ha hecho jamás: “Al principio me puso un poco en tela de juicio, si es cierto que se acercan sus amigos, los suyos y podía parecer que se había formado una tangana, pero, en realidad, no pasó nada”.

“Al final él me dijo que me creía y le dije que siempre ha sido un niño que me ha caído en gracia”, cuenta Mora, asegurando que el nieto del Rey emérito fue muy educado y cercano: “Me hizo ilusión poder aclararlo, me cambió la imagen que tenía de él”, confesó.