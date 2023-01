'Socialité' se ha convertido en el programa menos fiable y con peor imagen en el sector de la prensa del corazón. El espacio presentado por María Patiño lleva años rellenando su tiempo de emisión a base de noticias sacadas de contexto o directamente bulos y vídeos humillantes de personajes conocidos que no les bailan el agua y critican su falta de rigor.

Y para empezar el año, el programa ha vuelto a coronarse con una nueva mentira, una falsa exclusiva que fue su principal contenido del pasado viernes 6 de enero y que no han tenido más remedio que reconocer, tras el rotundo desmentido de sus protagonistas. En esta ocasión, los damnificados han sido Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, de los que se aseguró que habían roto su relación tras una infidelidad de ella.

Por si fuera poco, el programa de Telecinco aseguró además que era el propio jinete el que les había confirmado la noticia: "Hemos roto. Estoy muy dolido porque había una tercera persona por parte de ella. No hace mucho que me he enterado", decían sin mostrar en ningún momento ningún tipo de prueba de que realmente les hubiera realizado estas declaraciones. Diferentes medios se hicieron las replicaron.

Tras emitirse el programa, han sido los propios interesados los que han desmentido la noticia de manera rotunda. "Falso", escribía Escassi en una historia de su cuenta personal de Instagram. La pareja colgaba también una fotografía posando juntos y felices para desmontar el bulo por completo.

Ni la noticia era cierta y por tanto tampoco las supuestas declaraciones a 'Socialité', que tras este nuevo ridículo, se vio obligado a dar unas (peregrinas) explicaciones: "Esta mañana hemos dado una información sobre Escassi que es errónea: no ha roto con María José Suárez y ella no le ha sido desleal. Hay una persona que ha estado usurpando la identidad del jinete. Mañana os explicaremos todo", escribía la cuenta del programa en Twitter.

Es bastante habitual que este espacio de La fábrica de la tele de cobertura a noticias de todo tipo sin ningún tipo de verificación. Sus otras artimañas habituales para cubrir su tiempo de emisión son rescatar escándalos y polémicas del pasado, como las supuestas fiestas de futbolistas o mujeres famosas que se prostituyen, temas que ya generaban bastante vergüenza ajena hace 15 años cuando los comenzó a utilizar 'Aquí hay tomate'.

También es una táctica recurrente utilizar vídeos supuestamente humorísticos para humillar a artistas que no les bailan el agua y critican su falta de rigor a la hora de informar, como es el caso de Cepeda, contra el que han intentado orquestar una campaña de acoso y desprestigio que no ha tenido ningún tipo de efecto.

De un tiempo a esta parte, la audiencia ha comenzado a huir de 'Socialité', que de liderar su franja de emisión con comodidad haciendo datos superiores al 16% de share, ha pasado a tener dificultades para llegar al 10%. 'La ruleta de la suerte' en Antena 3, emitiendo programas repetidos, gana por goleada cada sábado y domingo antes de los informativos de sobremesa.