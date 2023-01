Parece que ‘MasterChef Navidad' está logrando crecer a punto de encarar su recta final. El talent de cocina de TVE logró captar este jueves al 10,4% de la audiencia, lo que representa 1.073.0000 espectadores, su mejor dato de sus tres emisiones. No obstante, la primera posición en el ranking fue para ‘Hobbs & Shaw'. La película emitida por Antena 3 alcanzó un buen 12.1% de share y 1.097.000 seguidores, frente a la serie 'Sissi', que sigue bajo mínimos en Telecinci con un pobre 6.7% y 527.000 personas un día después de su estreno.

PRIME TIME

Antena 3

‘Hobbs & Shaw’: 12.1% y 1.097.000

Telecinco

‘Sissi’: 6.7% y 527.000

La 1

MasterChef: Especial Navidad: 10.4% y 1.073.000

Cuatro

First Dates: 5.4% y 610.000

First Dates: 9.8% y 1.211.000

El Blockbuster Salvaje: 8.4% y 859.000

laSexta

El intermedio: The very best: 3.8% y 474.000

Pesadilla en la cocina: 4.4% y 508.000

La 2

La 2 express: 1.5% y 174.000

Lo mejor de evasión campestre 1.4% y 170.000

Soy Celia: 3.3% y 287.000

LATE NIGHT

Antena 3

Cine Transit: 8.2% y 313.000

Telecinco

Casino gran Madrid online show: 3.1% y 85.000

La 1

Ana Torroja: 7.5% y 333.000

Cuatro

FBI: 4.5% y 289.000

El desmarque de Cuatro: 3.4% y 128.000

The game show: 1.4% y 37.000

laSexta

Pesadilla en la cocina 4.8% y 390.000 4,8%

Pesadilla en la cocina7.3% y 310.000TARDEAntena 3

Amar es para siempre: 12.4% y 1.136.000

Tierra amarga: 14.1% y 1.164.000

Y ahora, Sonsoles: 12.3% y 1.033.000

Pasapalabra: 22.4% y 2.213.000

Telecinco

Sálvame limón 11.1% y 1.113.000

Sálvame naranja: 11.5% y 981.000

25 palabras: 8% y 673.000

Reacción en cadena: 5.6% y 551.000

La 1

Cine Downton Abbey: 6.3% y 583.000

Cabalgata de Reyes: 9% y 788.000

Cuatro

Todo es mentira: 4% y 405.000

Todo es mentira bis: 5.1% y 449.000

Cuatro al día: 4.1% y 338.000

Cuatro al día a las 20h: 4.8% y 452.000

laSexta

Zapeando: 5.9% y 579.000

Más vale tarde: 5.1% y 429.000

La 2

Saber y ganar: 6% y 620.000

Grandes documentales: 4.1% y 369.000

Documenta2: 3.2% y 258.000

Jamie Oliver: Juntos de nuevo: 2.2% y 183.000

Los conciertos de La 2 Gala de Reyes: 2.3% y 226.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo público Adiós a Benedicto XVI: 9% y 260.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano Champiñones a la plancha con gamba: 15.8% y 790.000

La ruleta de la suerte: 20% y 1.546.000

Telecinco

25 palabras: 1.6% y 9.000

El programa de Ana Rosa: 12.3% y 357.000

Ya es mediodía: 11.9% y 842.000

La 1

Funeral Benedicto XVI: 10.4% y 247.000

Hablando claro: 5.5% y 241.000

Informativo territorial: 6% y 1393.000

Cuatro

Mejor llama a Kiko: 0.2% y 1.000

¡Toma salami!: 0.3% y 2.000

Alta tensión: 1.9% y 28.000

Alerta Cobra Vendetta: 1.9% y 44.000

Alerta Cobra Vendetta (Parte 2): 3.1% y 87.000

Heldt Testigo arrepentido: 3.2% y 94.000

Alerta Cobra El más buscado: 4.3% y 113.000

En boca de todos: 2.1% y 148.000

laSexta

En clave de noche: 1.6% y 10.000

En clave de noche: 0.8% y 6.000

Aruser@s el humorning: 12.6% y 147.000

Aruser@s: 16.2% y 397.000

Al rojo vivo: 9.5% y 399.000

La 2

Turismo rural en el mundo: 5.2% y 31.000

Zoom tendencias: 3.7% y 28.000

Inglés en TVE: 2.8% y 25.000

La era de los grandes gatos El dominio del mundo: 3.2% y 38.000

Pueblo de Dios La frontera de Dios: 2.7% y 47.000

Red natura 2000: 3% y 71.000

¿Cómo lo haríamos hoy?: 4% y 111.000

Documenta2: 3.8% y 112.000

¿Cómo lo haríamos hoy?: 3.3% y 105.000

Mañanas de cine Tierra de violencia: 3.4% y 158.000

Las recetas de Julie Los vosgos: 1.7% y 149.000

Turismo rural en el mundo: 1.7% y 180.000