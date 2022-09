Profundamente indignado. Así es como se siente Kiko Hernández con la dirección de 'Sálvame' tras la publicación en el programa del 18 de agosto de una fotografia de su vida privada. El colaborador ha cancelado su reaparición en el espacio, prevista para el pasado martes y según cuenta Diego Arrabal, ha amenazado con marcharse para siempre.

El enfado es de tal calibre que el colaborador, que por alguna razón siempre ha gozado de una especial protección por parte del magacín en comparación con el resto de sus compañeros, llamó a la dirección de Mediaset para exigir que se eliminara ese fragmento del espacio, como ha contado el paparazzi en su canal de YouTube.

La información aportada por Arrabal es correcta y se puede comprobar fácilmente si se acude a la plataforma Mitele para visionar el programa de ese día. Justo después de anunciarse, se produce un corte abrupto en la grabación y se pasa sin más a hablar de unas imágenes de Fran Rivera cantando en Starlite.

Todo ocurrió cuando el pasado martes, Adela González y Carlos Lozano cebaron que tenían unas imágenes de Kiko Hernández que no le iban a gustar. El tertuliano se encontraba alejado del plató unos días tras haberse sometido a un injerto de pelo, una noticia que vendió a la revista del corazón en la que colabora.

"Además no hablar de su vida personal, el colaborador también se niega a enseñar ciertas partes de su cuerpo, como los brazos", llegaron a decir en el programa.

Finalmente se emitió el material, en el que se le puede ver en camiseta de tirantes, con gorra para proteger su intervención capilar, en un parque de atracciones en compañía de sus hijas, convenientemente pixeladas, de la mujer que las cuida y de un hombre cuya identidad se desconoce.

En su canal de YouTube, Diego Arrabal ha profundizado en lo ocurrido con Kiko Hernández: "Entra en brote contra la dirección del programa y les echa un pulso. Los productores Adrián Madrid y Óscar Cornejo no le hacen caso y Kiko llama a la planta noble de Telecinco para que corten el vídeo y no aparezca más en la web. Todavía no ha ido a su puesto de trabajo", comenta.

Sin embargo, el que fuera colaborador de 'Viva la vida' tiene claro que ambas parte se acabarán entendiendo: "A Kiko prefieren tenerlo calladito antes que dándole a la lengua por otros sitios".