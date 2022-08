Chelo García-Cortés se reincorporó este jueves a 'Sálvame' después de romperse el radio en la 'Fashion Week'. Después de su entrevista en el 'Deluxe', la periodista se abrió en el programa de Telecinco y habló de todo lo que ha sentido durante el tiempo en el que ha estado de baja en una entrevista que le hizo Gema López: "Nunca he tenido miedo a que se me quitase la silla, he tenido miedo de que se me mantuviera por consideración".

"Si tener que romperme el radio ha sido importante para que yo me dé cuenta de que tengo un sitio profesional aquí, pues bienvenida la rotura de radio", aseguró la periodista, añadiendo que no siempre ha estado cómoda en el espacio de La fábrica de la Tele: "Ha habido épocas que me sentía al margen, o abandonada, de mis compañeros".

La periodista tampoco tuvo reparos en reconocer que no es una persona de pedir mucho cariño, pero sí que lo necesita en su vida: ""Esta vez es la vez que menos he llamado, pero, cuando yo no hablo o no pido, es cuando más necesito achuchones".

"Para mí, el trabajo es mi vida.(...) Tenía miedo de no salir de esta, de la situación psíquica. No podía conducir. En mis crisis personales y emocionales, cojo el coche y me muevo, pero no podía. No sé si es amor, pero viendo la situación con Marta, tenía terror por depender de alguien", aseguró Chelo García-Cortés, desvelando la promesa que se ha hecho con su pareja: "El día que yo no pueda valerme por mi misma, yo no quiero seguir".

Por otro lado, Chelo García-Cortés también habló de la ilusión que tenía con la 'Sálvame Fashion Week', especial en el que se rompió el radio: "Tenía un subidón. Domino andar descalza porque me encanta. Le tenía un poco de miedo a ese plató porque lo conozco".

"Yo pedí un bastón, pero en el último momento me visioné. No tengo gracia para llevarlo. He desarrollado muchos complejos. Yo me he disfrazado de todo, pero me he sentido no muy ridícula, sino lo siguiente. Me gusta ser yo. Esta es Chelo", dijo la comunicadora en esta entrevista realizada por Gema López.