Como cada mañana, 'El programa de Ana Rosa' ha analizado este lunes la actualidad para mantener informados a sus espectadores. Pero además, el magacín matinal le ha dedicado unos minutos de su emisión a Ana Rosa Quintana, que este fin de semana reaparecía con nuevo look en una fiesta de Unicorn Content.

Patricia Pardo comenzaba la entrega de hoy dando "la que para nosotros es la noticia del día y del año". "Ha sido un fin de semana muy especial. El sábado, muchos de nosotros pudimos compartir el día con Ana Rosa, que reapareció majestuosa e imponente en la fiesta de nuestra productora. De nuevo, fue un gran ejemplo para todos. Nos contagió sus ganas, su espíritu positivo y su energía", continuó diciendo.

La sustituta de Ana Rosa afirmó que está siendo "un proceso muy duro", pero avanzó que la vuelta de la presentadora titular "está cada vez más cerca". Así lo dejó claro la veterana periodista en el discurso que dio ante sus compañeros de trabajo.

"He visto una imagen que representa mucho lo que es el programa, es Óscar (director del programa) en una publicidad y yo en jarras...", decía Ana Rosa mientras los asistentes reían. "Pues Óscar... Ya estoy aquí", añadió con la mencionada postura, arrancando así un aplauso generalizado.

Con ese significativo "ya estoy aquí", Ana Rosa deja claro que su intención es reincorporarse a su programa lo antes posible. "Para nosotros ese sin duda es el titular", ha comentado Patricia Pardo a la vuelta del vídeo. "En septiembre ya está aquí", ha asegurado por su parte Ana Terradillos.

Ana Rosa, que en noviembre de 2021 anunció que le habían diagnosticado cáncer de mama, habló de cómo está viviendo el proceso de recuperación: "La verdad es que durante todo el proceso, que es duro, no voy a engañar, he tenido suerte y lo he llevado bastante bien". "Viene un otoño caliente y yo quiero estar ahí cuando pase lo que tenga que pasar. Que espero que pase lo que yo quiero que pase", admitió.