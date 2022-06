Si por algo se caracteriza Madrid es porque en la ciudad se reúne gente de todas partes. Muchos actores, actrices o cantantes ven necesario irse a vivir allí porque están la mayoría de proyectos. Esto le ocurrió a Fernando Tejero, que cuando era muy joven se instaló en la ciudad. En una entrevista reciente sorprendió al hablar de esa época y de la ayuda que tuvo de Dani Martín.

En una conversación con Mar Torres, en Cadena SER, quiso hablar de sus primeros años fuera de casa: "Yo vivía una pensión que me costaba mil pesetas por día y la verdad es que era decadente con una habitación que daba a un patio interior que subía una peste".

El actor quiso comentar su gran amistad con el cantante: "Dani era compañero mío en clase y un día se presentó en mi habitación. Ya había venido conmigo en alguna ocasión porque salíamos de clase. Supongo que él vio aquello y no le parecía bien que yo estuviese allí", detalló.

Al mencionar su buena relación con Martín, quiso confesar cómo lo ayudó desinteresadamente: "Apareció con un billete de 10.000 pesetas que se lo había dado su madre para mí y me dijo que me fuera a vivir con ellos a Algete. Me sentí como un hijo más co Carmen y Manolo. Los que quiero muchísimo", confesó ante los oyentes de la cadena.