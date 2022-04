'La matemática del espejo' regresó este jueves a La 2 con un padrino de lujo. Andreu Buenafuente fue el primer invitado de las nuevas entregas del programa presentado por Carlos del Amor y durante la entrevista decidió compartir su pensamiento sobre la libertad de expresión en la televisión en España.

Tras la polémica surgida en torno la censura en 'Late Motiv', denunciada públicamente por Bob Pop, el presentador catalán quiso analizar la censura en los medios de comunicación: "No sabemos lo que es la libertad de expresión. Y de ese no saber al mal uso, hay un camino por el que pasan muchas cosas que no me gustan. La autocensura o la vigilancia mutua, por ejemplo".

El cómico catalán reconoció que ha sufrido estas consecuencias en su propia piel: "Muchos formatos los he firmado diciendo: 'No estoy de acuerdo, pero acato porque soy un profesional". "Me he autocensurado y me han censurado", declaró en el formato de RTVE.

El expresentador de programas como 'En el aire' quiso compartir su propia experiencia personal: "Yo me formé en la tele pública catalana, con una gran libertad. Me he ido a otras cadenas, y he visto más censura. No lo llaman censura. Es como los pijos, que no saben que en realidad lo son. Censurar es una palabra fea. Por eso, para ellos es 'estas son las líneas de esta empresa'. Y hay que acatarlas", lanzó al aire sin dar nombres concretos de programas o cadenas.