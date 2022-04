La ruptura de Marta Riesco y Antonio David Flores continúa llenando minutos en las tertulias de Telecinco. Más concretamente en 'El programa de Ana Rosa', que este miércoles ha recibido en su plató a Rocío Flores. Como era de esperar, la colaboradora ha salido en defensa de su padre y ha explicado el motivo por el que no le coge el teléfono a la reportera del magacín.

Después de afirmar que Marta está "destrozada", Ana Terradillos le ha preguntado a Rocío por el estado en el que se encuentra el ex guardia civil. "No veo bien a nadie y a él tampoco", ha confesado para, seguidamente, subrayar que en estos momentos "no quiere hablar de nada con nadie". "Está bloqueado, es lo que percibo. Es algo que tendrán que arreglar ellos", se ha limitado a decir.

La presentadora ha querido conocer la razón por la que Antonio David no da señales de vida, afeando así su actitud con Riesco: "Ella entendía su bloqueo, pero hombre, coger el teléfono y decir que la llama otro día... ¿Por qué crees que tu padre está haciendo eso?".

La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha insistido en la explicación que había dado previamente y ha revelado el contenido de la conversación que mantuvo con Marta: "Soy yo la que le dijo a Marta que está bloqueado".

"Quiero aclarar que no he estado llamando a Marta, tampoco tendría ningún problema en decir que la he llamado, porque he dejado claro que no tengo ningún problema con ella", ha señalado Rocío, afirmando que no se considera "una mala persona" y que respondió a su llamada: "Le dije que ni siquiera yo tengo acceso a él. Está bloqueado. Es una situación muy complicada para todos y solo sé que no está bien".