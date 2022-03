Isabel Pantoja ha vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados. La tonadillera ha sido citada para declarar por un posible delito de insolvencia punible por el que la fiscalía le pide 3 años de cárcel y por el que podría volver a ingresar en prisión.

La cantante ha tenido que personarse en el juzgado número 5 de Málaga para declarar, ante la atenta mirada de medio centenar de periodistas. La expectación era tal que ha tenido que entrar al edificio escoltada y, pese a su silencio, se ha podido ver la preocupación y el nerviosismo en su rostro.

Una vez dentro, la tonadillera se ha roto a llorar bajo la atenta mirando de varios periodistas que la grababan y fotografiaban. Su estado de nerviosísimo fue tal que el juez se vio obligado a retrasar el comienzo del juicio hasta que Isabel Pantoja logró calmarse.

Tras salir a la luz las imágenes de la llegada de Isabel Pantoja al juzgado las reacciones no han tardado en llegar. Su hija Isa Pantoja ha hablado desde 'El programa de Ana Rosa' donde ha mostrado su tremenda preocupación. Pero ella no ha sido la única, Anabel Pantoja ha través de sus redes sociales no ha querido quedarse callada y ha estallado contra los medios de comunicación que han estado presentes en la celebración del juicio.

La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido una serie de publicaciones en las que mostraba su malestar y descontento con el comportamiento de la prensa. "Como se nota que no somos los mismos ante la justicio" escribía junto a una fotografía en la que se puede ver a la cantante llorando mientras es grabada y fotografiada por un grupo de medios de comunicación.

Pero la cosa no ha quedado ahí. El enfado de Anabel ha sido tal que ha querido redactar una publicación en la que comparaba el tratamiento que ha recibido su tía a la entrada en los juzgados con el de otros rostros conocidos y mediáticos como Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina o Messi.

"LA JUSTICIA ES IGUAL PARA TODOS LOS ESPAÑOLES. El ser humano, sea Ladron, blanqueador, asesino. Pero se ve que Isabel Pantoja no, lo que importa es la imagen, los programas, la imagen humillante en un banquillo, en los cuales el resto de personas como Messi, Ana Duato, Inmanol Arias, Shakira, acusados por delitos similares entran como en una alfombra roja y protegidos, y con el respeto de la prensa." estallaba.

"Pues IROS A LA REAL MIERDA SINVERGUENZAS a todos lo que habéis participado en el circo de hoy. La salud de mi tía no importa lo que importa es grabarla llorando, en el banquillo, tirándole del pelo o siendo insultada, eso es lo único que os vale. Al resto de personajes NO."

La celebración del juicio

Cuatro horas ha durado la comparecencia, en la que la tonadillera ha tenido que escuchar como la Fiscalía se ha reafirmado en su petición de tres años de prisión para la tonadillera.

Tras el revuelo ocasionado a su llegada al Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga, Isabel ha solicitado un permiso especial para abandonar los tribunales por la puerta de atrás, dando esquinazo a buena parte de la prensa.

Acompañada por su hermano Agustín y escoltada por varios miembros de la Guardia Civil, la cantante ha abandonado los Juzgados en la parte de atrás de un coche sin hacer ningún tipo de declaración.