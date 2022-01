Le está dando vueltas Rigoberta Bandini a la escenografía que utilizará para defender su candidatura a Eurovisión con 'Ay Mamá'. El verso clave de la canción reza "sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix", y la cantante catalana tiene que claro que los senos tienen que tener una papel protagonista en su actuación, aunque parece que todavía no ha decidido cómo hacerlo. Las gallegas Tanxugueiras, con las que competirán por representar a España en Turín, le han dado una idea: la pandereiteta.

El trío utilizó su cuenta de Twitter para lanzar la idea de una pandereta con un seno en el parche: "Temos a solución, a pandeireteta, que che parece, Rigoberta?". "Jajaja, me la quedo", respondió ella. A juzgar por la reacción de los usuarios, que han viralizado el mensaje, la propuesta es todo un acierto.

Rigoberta Bandini estrenó 'Ay Mamá' en directo semanas atrás en Logroño, y lo hizo mostrando sus pechos para acompasar la puesta en escena a la letra: "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza". Fue un acto de reivindicación frente a la censura de los senos femeninos en redes sociales como Instagram, que últimamente ya no solo veta las imágenes de pezones, sino que coloca asteriscos sobre alguna de las letras de "teta".

La paradoja es que ese acto liberador quizás no sea posible en el Festival de Benidorm y, llegado el caso, en Eurovisión. "Creo que no se puede, por eso hago esta canción, para que se pueda (...) Estoy viendo si eso es legal, y si cabe esa posibilidad, decidiré si las enseño o no", comentaba Bandini en una reciente entrevista en El Español. LO que tiene claro es que la iconografía del pecho esté presente. En su cuenta de Twitter también ha bromeado al respecto: "La teta será tan grande que no cabremos en el escenario y tendré que cantar desde mi casa".