La vida de Terelu Campos ha estado marcada desde joven por un hecho fatídico, el suicidio de su padre. Tras la muerte de Verónica Forqué, su hermana, Carmén Borrego hablaba en 'Sálvame' sobre cómo aquel drama que vivió con 17 años había afectado al resto de su vida. Su hermana Terelu aprovechaba su participación en el plató de 'Viva la Vida' para visibilizar el problema y sincerarse sobre su vivencia.

Ambas han necesitado años para comprender y asumir la muerte de su padre: "Con el paso de los años entendimos que mi padre murió de una enfermedad, que igual que te mueres de otras cosas de enfermedades mentales también puede morir, estuve mucho tiempo diciendo que mi padre había muerto por un accidente, por el tabú que existe con el tema y por cómo los demás reaccionan, ahora ya hablo de ello con total naturalidad, como hay que hacerlo".

Terelu en concreto sintió que su padre las había dejado sin darles ninguna explicación y antes de tiempo: "Yo pensaba que mi padre no me quería porque si fue capaz de irse aún teniéndonos a mi hermana y a mí...". Para Terelu fue un proceso larguísimo aceptar que su padre había decidido acabar con todo, tardó 25 años en perdonarle: "Un día puse unas rosas amarillas en su nicho y le dije que le perdonaba, ese día descansé un poco".

Emocionada al recordar a Verónica Forqué

"Mastechef Celebrity" fue el punto de encuentro para que la relación entre Terelu Campos y la actriz se estrechase. "Estuvimos juntas grabando el programa pero después nos hemos vuelto a ver en varias ocasiones, no conocía a la Verónica del día a día y en ella descubrí a una de las personas más cariñosas que yo me he encontrado en mi vida", explicaba en 'Viva la Vida', asegurando que se habían hecho buenas amigas: "Verónica era un torbellino de emociones, de ella he recibido muchos abrazos y mucho cariño, nos hacíamos juntas los tests de antígenos y pasábamos mucho tiempo cerca".