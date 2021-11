Después de pasar un fin de semana de lo más familiar en Madrid con Olga Moreno y su hermana pequeña, Lola, Rocío Flores se ha sentado en 'El programa de Ana Rosa' y, mucho más animada que en sus últimas apariciones televisivas, ha vuelto a hablar de una hipotética reconciliación entre su padre y la ganadora de 'Supervivientes', algo sobre lo que la colaboradora, más sincera que nunca, no pierde la esperanza.

"He estado con Olga y con mi padre también" ha contado Rocío, desvelando con una gran sonrisa que el exmatrimonio han estado juntos en la capital este fin de semana, algo que desconocíamos hasta el momento y que deja ver hasta qué punto es buena su relación a pesar de su ruptura.

"Mi padre estaba en Madrid por motivos de trabajo y Olga vino con Lola para venir al cumpleaños de una persona cercana a la familia. Comimos el sábado y mi padre se unió por la tarde y muy bien" ha explicado la nieta de Rocío Jurado, que más habladora que nunca nos ha contado cómo se llevan Antonio David y Olga tras su separación: "Hay buen rollo. Están evolucionando y está todo bien".

"No sé lo que pasará con el matrimonio pero somos una familia, que es lo más importante", ha asegurado Rocío que, sin ocultar su ilusión, ha confesado que no pierde la esperanza sobre una posible reconciliación entre Antonio David y Olga: "Ojalá". "Los veo con cariño, respeto, educación... se quieren", ha señalado, explicando que ambos están más tranquilos un mes después de salir a la luz pública su separación, que "nos pilló descontrolados". "Lo veíamos tan negro todo que ahora pasito a pasito interiormente estamos mucho mejor", ha afirmado, reconociendo que lo único que le importa en estos momentos es "que Olga esté bien, que mi padre esté bien y que todos estemos cada vez mejor".

Confesando que sus hermanos David y Lola "no han notado apenas cambio" tras la ruptura porque "sigue habiendo vida familiar y la situación es la misma que un mes antes de que se diese la noticia", Rocío se ha reafirmado en la buena relación que siguen teniendo su padre y 'Oa': "No ha sido una separación traumática y la unión familiar la seguimos teniendo".

Por eso, cuando Joaquín Prat le ha preguntado si cree que Antonio David y Olga sienten ese tipo de amor incondicional e irracional capaz de superar y sobreponerse a cualquier cosa, Rocío no lo ha dudado y ha confesado que "sí". "Me he criado en un ambiente con tanto amor y tanta unión que aunque haya gente que diga que es un negocio o una conveniencia ellos se quieren y se aman con locura y están hechos el uno para el otro", ha revelado.

¿Miedo a que alguno de los dos rehagan su vida con otra persona? "Ninguno", ha contestado Rocío, que aunque cree que "ni ellos se lo plantean ahora mismo", ha dejado claro que lo "único" que le importa es que "cada uno sea feliz, sea juntos o por separado". "Son 22 años juntos y se cononcen perfectamente el uno al otro, y a pesar de todo lo que se diga se quieren y están teniendo una comprensión brutal", ha concluido la colaboradora que, asegurando que la ruptura se ha producido porque "su cabeza ha petado", se ha mostrado más esperanzada que nunca con una posible reconciliación entre Olga y Antonio David.