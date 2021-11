La política estuvo muy presente durante la visita de Bertín Osborne al plató de 'La roca'. A lo largo de su conversación con Nuria Roca, el cantante desveló los cuatro partidos que, en alguna ocasión, han contactado con él para intentar llevarle a sus filas: UPyD, el Partido Liberal, PP y Vox.

"He tenido algunas conversaciones porque soy muy amigo de gente del PP. También de Iván Espinosa de los Monteros (Vox), de toda la vida. Me han propuesto cosas, pero no tengo ningún interés. Soy antipartidos", desveló Bertín, que no ha recibido ninguna invitación de partidos de izquierdas: "He echado de menos que me llamaran del PSOE. Soy muy amigo, y le adoro además, de Felipe González".

En otro momento de la entrevista, el presentador recordó una anécdota con Pablo Iglesias. Después de que ambos coincidieran en otra cadena, el exlíder de Unidas Podemos se mostró de acuerdo con su opinión sobre los bancos: "Estoy sorprendido, creo que es la primera vez que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Bertín y ratifico sus palabras".

"Me hizo tanta gracia que dije: 'Coño, este tío por lo menos es simpático'. No le conozco de más, pero no me hubiera importado sentarme con él a charlar de mil cosas. Creo que incluso hay cosas que tendremos en común", confesó Bertín.

Nuria Roca aprovechó para preguntarle por su reciente polémica con Iglesias. Cabe recordar que el exvicepresidente del Gobierno respondió con un meme al titular que dejó Bertín en una entrevista. "Haría cosas más de izquierdas que las que dice Pablo Iglesias", había manifestado el cantante.