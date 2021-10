Kiko Hernández anunciaba la necesidad de dejar 'Sálvame' en pleno directo para, a continuación, dejar el plató y no volver. Los últimos acontecimientos en su vida privada le han obligado a echar el freno. Parece que su despedida de 'Sálvame' ahora sí que no tiene vuelta atrás. No se trata de un adiós para siempre, quizá un hasta luego, peor lo cierto es que ayer Kiko Hernández abandonaba el plató de Telecinco con la intención de no volver al menos en una temporada.

Tan solo cuatro meses después de perder a Mila Ximénez, Kiko ha sufrido otro duro golpe con la muerte de la empresaria, imprescindible en la vida del madrileño - de hecho fue quien viajó con él a Estados Unidos cuando fue a recoger a sus hijas Jimena y Abril, que nacieron por gestación subrogada - que destrozado elegía sus redes sociales para dar su último adiós a Begoña. "Hoy muere algo de mí contigo. ¡Hasta siempre amiga!" escribía el colaborador para despedirse de su gran amiga, compartiendo un emotivo vídeo homenaje con sus mejores momentos al lado de la fundadora del Bingo Las Vegas.

A estas dos pérdidas importantísimas para Kiko Hernández, hay que sumarle una tercera, el fallecimiento de una tía que el mismo contaba en 'Sálvame'. "Necesito un tiempo, por mi salud mental necesito parar porque no puede ser, a lo mejor una semana o 15 días y hacer un proceso que no he hecho ni con Mila ni con mi familiar ni con Begoña, pero no puedo, de verdad", explicaba a la audiencia el mítico colaborador, roto de dolor.

Adiós a las redes sociales

A todas luces, el colaborador de 'Sálvame' necesita alejarse del foco mediático y para lograrlo ha decidido también cerrar sus perfiles en redes sociales, terminando así al menos temporalmente con toda su exposición pública, centrado ahora en el cuidado de sus hijas.