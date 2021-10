Anoche, 'La Resistencia' cerró su semana de emisión con tres de los actores que protagonizan la película "Las leyes de la frontera", dirigida por Daniel Monzón. Esta vez tomaron asiento en el icónico sofá (casi un personaje más del programa, que se renueva en ocasiones por las embestidas que sufre) Marcos Ruiz, Begoña Vargas y el gallego Chechu Salgado, que acudieron al programa para presentar este thriller, basado en la novela homónima de 2012 de Javier Cercas, y que se estrena esta noche en los cines. Pero, como suele ocurrir, de la película se habló más bien poco, y los invitados se sometieron a una nueva e insólita entrevista con el ya inconfundible sello de su presentador, David Broncano, clave del éxito del programa que conduce desde hace ya varias temporadas.

Casi como parte de un protocolo asumido, los invitados acostumbran a traer regalos para el conductor de 'La Resistencia', y en esta ocasión. el intérprete gallego que ha trabajado en series como "Fariña, "La Caza. Monteperdido", o "Patria", le obsequió con una camiseta de la Unión Deportiva Ourense, un momento al que reaccionó un grupo ubicado en uno de los palcos del Teatro Principal de la Gran Vía madrileña, donde se graba el programa. "Pero bueno, bueno, ¡está chula eh! ¿Hay gente de Ourense por ahí?". Y entonces, comenzó el lío.

"Compramos la camiseta entre todos", gritó uno de ellos desde el gallinero. Estaba sin micrófono, así que Broncano le dijo "¡Qué no se te oye!, ¿qué dices?, ¿quién eres? ". Para curarse en salud, el presentador le consultó a su invitado Chechu Salgado si se trataba de un amigo suyo. "No le puedo ofender, ¿no?", a lo que el actor le respondió: "Oféndele, oféndele".

Broncano volvió a la carga: "¿Quién eres?", a lo que el aludido respondió: "Tu primo", algo que provocó las risas del público y el aplauso de Broncano: "Tu colega es de la gente que me gusta a mí, que responde un insulto con otro insulto", le confesó.

"Digo que yo soy de Catoira, que está frente a Rianxo y que somos primos", expresó el espectador ya con micrófono en mano, mientras Broncano hablaba por encima de su voz.

Y volvió a gritar desde el palco: "A ver... ¿Suena esto o qué?", reaccionó, algo contrariado. "No vengas tan crecidito, que a tu amigo le tengo que respetar que es el invitado, ¡pero a ti te rajo, eh!", le dijo Broncano. La respuesta fue inmediata: "Nos vemos fuera", respondió el catoirense. "Cuando quieras", le contestó el humorista, en un claro ambiente de broma.

Que la liéis vosotros pues de puta madre, pero a esta gente hay que hacerles control anti doping. #LaResistencia Encima desde el palco de arriba que parecen putos hooligans. pic.twitter.com/HcL3LsDkpE — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 7 de octubre de 2021

Cuando por fin, el del gallinero le repitió su procedencia, y volvió a mencionar Rianxo "que es tu pueblo natal", Broncano se vino arriba: ¡Ohhh, he pasado de querer matarlo a ser com...", a lo que el actor gallego agregó "igual sois primos". Pero por ahí, el presentador no pasó: "Yo no soy primo de ese ni loco".

Hechas las presentaciones, Martiño -que así se llama el de Catoira- y Broncano, tras un nuevo intercambio de impresiones, se despidieron cordialmente con un "nos vemos fuera".