'Mi casa es la tuya' se desplazó hasta Zahara de los atunes, la localidad de nacimiento de Paz Padilla. La presentadora fue la protagonista de esta última entrega, que estuvo centrada en el duelo de la presentadora tras la muerte de su marido Antonio el año pasado a causa de un tumor cerebral.

La presentadora relató a Bertín Osborne cómo fue el terrible diagnóstico: "Un día le dije que tenía mucho estrés y no sabía gestionar las emociones. Lo llevo al hospital porque decía que no se encontraba bien y que tenía miedo. Él estaba trabajando en el ayuntamiento del pueblo y estaba tardando mucho en llegar. Veo que viene con el coche, le hago señales y no me veía. Iba muy rápido. 'Para, para', le decía. Se baja con el coche en marcha. Entonces, dije yo '¿qué está pasando?'. Se iba a chocar con un autobús".

"Cuando llego a Urgencias, lo vi desorientado. Le decía 'Antonio, ¿cómo me llamo?'. Pensé que le estaba dando un ictus", recordó la cómica, que ese mismo día tenía grabación de unos programas de 'Pasapalabra'. "Le hacen un TAC, me mete el médico en el despacho y me dice que tenía un tumor cerebral y que lo más probable era que le quedara poco tiempo de vida. Y me dice 'te dejo aquí para que tú llores, pero cuando salgas de aquí no lo hagas'. Se va y le digo a Arturo (su representante) '¿ha dicho lo que ha dicho? ¿Que se va a morir?'. Me lo soltó así, como un hachazo".

Paz también recordó que hace tan solo unos días, cuando acudió a la boda de su compañero de 'Sálvame' José Antonio León, se encontró a la jueza que imputó a su marido en los casos de formación de la Junta de Andalucía en 2015: "Eso a Antonio lo hundió. Como era el novio de Paz Padilla salió en todas las portadas. Lo vi llorar. Era un tío honesto y honrado que cumplió las normas y se sintió señalado. Y me llega la jueza y me dice 'me pareció tan injusto y que sufrió tanto'. Le dije 'yo creo que ese caso lo enfermó a mi marido, lo mató. Qué pena que él eso no lo escuche hoy. Se sentiría en paz".