Viva la vida se ha convertido en uno de los programas estrellas de las sobremesas del fin de semana en España. El espacio, conducido por Emma García aborda de sábado a domingo la actualidad más reciente del corazón entre debates y enfrentamientos que no están exentos de polémica.

No obstante, pese a su millonaria audiencia, Telecinco ha tomado una decisión drástica respecto a la emisión del programa que ha pillado por sorpresa a muchos seguidores. El programa comenzará una hora más tarde de lo habitual su emisión debido a la retransmisión en directo del Gran Premio de España, que se celebra en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Viva la vida suele comenzar a las 16.00 y alargarse hasta las 21.00, hora de inicio de los informativos. Sin embargo, hoy dará comienzo a las 17.20, justo tras el final del Gran Premio de F1.

Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

La fuerte discusión por el tema del que todos hablan

El documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva' sigue dando de que hablar y en cada emisión se convierte en trending topic y en el tema más comentado en la mayoría de programaas de Telecinco a lo largo de la semana y un destacado en las revistas del corazón. Vida la Vida está viviendo momentos tensos estos días con las declaraciones de Rocío Carrasco. Hay colaboradores a favor de la hija de Rocío Jurado y otros en contra. Y eso provoca encontronazos como el que protagonizaron hoy Terelu y Diego Arrabal. La hija de la Campos le llegó a decir al fotoperiodista que "lo que a ti te joroba es que los demás tengamos trabajo".

Arrabal llegó a acusar a la hija de María Terersa Campos de que se había pronunciado "poco" sobre el documental en general y Rocío Carrasco en particular. "Eso te lo has sacado tú de la manga", le dijo Terelu a Arrabal. "Por los espectadores que hay no deberías ser tan déspota. Deberías dar tu opinión, que tampoco pasa nada si te preguntan por Rocío Flores y tú digas si te parece bien o mal", le replicó a la Campos.